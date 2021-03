Luksemburg był bliski sprawienia niespodzianki, niemal do końca pierwszej połowy prowadząc 1-0 z Portugalią. Później jednak faworyci doszli do głosu i pokonali rywala 3-1.

Portugalczycy rozpoczęli eliminacje od wygranej nad Azerbejdżanem, ale w drugim spotkaniu "tylko" zremisowali z Serbią 2-2. Z kolei skazywany na pożarcie Luksemburg niespodziewanie pokonał 1-0 Irlandię.

Dziś reprezentanci niewiele ponad półmilionowego kraju znów byli bliscy sprawienia ogromnej niespodzianki. To oni w 30. minucie wyszli na prowadzenie po bramce Gersona Rodriguesa.



Joao Felix kontuzjowany

Portugalczycy nie potrafili zepchnąć rywala do defensywy i musieli długo próbować zanim sami zdobyli pierwszą bramkę. Udało się to Diogo Jocie, który w doliczonym czasie pierwszej połowy skierował piłkę do bramki strzałem głową.

Gorszą wiadomością dla Portugalczyków była kontuzja Joao Felixa. Napastnik Atletico Madryt jeszcze przed przerwą musiał opuścić boisko.

Portugalczycy spotkanie na swoją korzyść rozstrzygnęli po przerwie. Najpierw bramkę na 2-1 zdobył Cristiano Ronaldo, a w końcówce meczu gola strzelił wprowadzony z ławki rezerwowych Joao Palhinha.



W meczu z Luksemburgiem Ronaldo zdobył już swoją 103. bramkę dla Portugalii. Do pobicia rekordu goli strzelonych dla reprezentacji, ustanowionego przez Irańczyka Ali'ego Daei brakuje mu tylko siedmiu trafień.





Luksemburg kończył spotkanie w dziesiątkę, po czerwonej kartce dla Chanota.



