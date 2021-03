Szwedzi, z którymi Polacy zmierzą się w grupie na Euro 2020, świetnie rozpoczęli eliminacje do mistrzostw świata w 2022 roku. Po dwóch meczach mają komplet sześciu punktów. W niedzielę pokonali Kosowo 3-0.

Szwedzi objęli prowadzenie już w 19. minucie. Do siatki trafił Ludwig Augustinsson. Asystował mu Zlatan Ibrahimović.



Jeszcze przed przerwą podopieczni Janne Anderssona podwyższyli wynik. W 35. minucie do siatki trafił Alexander Isak.



Ibrahimović opuścił boisko w 67. minucie. 180 sekund później Szwedzi wywalczyli rzut karny, który wykorzystał Sebastian Larsson.



Było to drugie zwycięstwo Szwedów. W pierwszym meczu pokonali Gruzję 1-0.



Szwedzi są w trudnej grupie, z Hiszpanią. Ta jednak nie gra najlepiej, a Skandynawowie osiągają dobre wyniki. Z kompletem sześciu punktów są liderem.



MP

