Reprezentacja Francji spełniła plan minimum i pokonała Kazachstan 2-0. Goście mogli wygrać wyżej, lecz rzutu karnego nie wykorzystał Kylian Mbappe.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. El. MŚ 2022. Serbia - Portugalia 2-2. Bramki. Wideo INTERIA.TV

Reprezentacja Francji w swoim pierwszym eliminacyjnym starciu niespodziewanie zremisowała w starciu z Ukrainą 1-1. Pierwszego gola dla drużyny "Tricolores" zdobył Antoine Griezmann, a Ukraina wyrównała po... pechowej interwencji i samobójczym golu Presnela Kimpembe.

Reklama

Starcie z niżej notowanym Kazachstanem było zatem idealną okazją do poprawy nastrojów.



Goście długo nie mogli złapać jednak wiatru w żagle i trafili do siatki rywali w 19. minucie. Anthony Martial przytomnie zagrał do Ousmane Dembele, który oddał strzał z bocznej strefy boiska, a pędząca piłka znalazła drogę do siatki.

Napastnik Manchesteru United był bliski strzelenia gola po chwili, lecz znakomitą interwencją popisał się wówczas Siergiej Mały i wybił piłkę w kluczowym momencie.

Zdjęcie Anthony Martial był bliski trafienia do siatki / FRANCK FIFE / AFP

Podopieczni Didiera Deschampa kończyli pierwszą część gry z dwubramkową zaliczką. Mały tym razem nie popisał się i po nieudanej interwencji wpakował piłkę do własnej bramki.



Francuzi odważnie ruszyli do ataku także po przerwie. W 69. minucie Dembele ponownie zdecydował się na strzał, lecz przytomną interwencją popisał się Aleksandr Mokin.



Zobacz Interia Sport w nowej odsłonie

Sprawdź!

Niespełna pięć minut później sędzia odgwizdał rzut karny po faulu na Kylianie Mbappe. Do piłki podszedł sam faulowany i oddał strzał, który w znakomity sposób obronił Mokin.

Golkiper gospodarzy skutecznie interweniował również kilka chwil później. Adrien Rabiot wpadł w pole karne i oddał płaski strzał, który nogami zatrzymał Mokin.

El. MŚ 2022 - Europa

2021-03-28 15:00 | Stadion: Astana Arena Kazachstan Francja 0 2 DO PRZERWY 0-2 O. Dembélé 19' S. Maliy 44' (samob.)

PA