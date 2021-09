Komunikat został podany w sobotnie przedpołudnie. Szalai po otrzymaniu wyniku testu PCR został natychmiastowo odizolowany od reszty drużyny i niebawem ma opuścić Telki, czyli kompleks treningowy węgierskiej reprezentacji.

Adam Szalai nie zagra z Albanią i Andorą

Co oczywiste, snajper nie zagra w dwóch najbliższych meczach kadry - przeciwnikami Madziarów będą Albania (5 września - spotkanie wyjazdowe) oraz Andora (8 września). Do informacji na temat Szalaia dołączono także wieści o tym, że w przypadku jednego z członków personelu związanego z reprezentacją Węgier należało powtórzyć test ze względu na nieprawidłowy wynik.



Na ten moment Węgrzy zajmują trzecie miejsce w tabeli grupy I eliminacji do MŚ 2022. Po czterech meczach mają na swoim koncie dwie wygrane, jeden remis oraz jedną porażkę. Przed nimi plasują się Anglicy (lider grupy) oraz Polacy.



Węgry zagrają z Polską za nieco ponad dwa miesiące - dokładnie 15 listopada podopieczni Paulo Sousy podejmą swoich rywali na własnym terenie.



Reklama

El. MŚ 2022. Węgrzy ulegli ostatnio Anglikom

Ostatni mecz poszedł ekipie węgierskiej zupełnie nie pomyśli - przegrała ona aż 0-4 z drużyną Anglii. W ten sposób wizja awansu na mundial, po raz pierwszy od 1986 roku, oddaliła się odrobinę od Madziarów.

Zdjęcie Adam Szalai (z lewej) w walce o piłkę z Harrym Maguire'em / Michael Regan / Staff / Getty Images

PaCze