Jose Mourinho znowu wychodzi przed szereg. Tym razem zabrał głos w sprawie występu Harry’ego Kane’a w nadchodzących meczach eliminacji MŚ. Sugeruje, że najlepszy strzelec angielskiej kadry... powinien odpocząć.

Reprezentacja Anglii rozegra u schyłku marca trzy spotkania, których stawką będą punkty eliminacji MŚ 2022. Podopieczni Garertha Southgate’a tryptyk rozpoczną 25 marca od domowego starcia z San Marino, trzy dni później zmierzą się na wyjeździe z Albanią, by 31 marca podjąć na Wembley "Biało-Czerwonych".

Jak się okazuje, Jose Mourinho, menedżer Tottenhamu, próbuje wywierać presję na selekcjonerze "Synów Albionu".

- Mam nadzieję, że Gareth Southgate pomyśli o tym, że Harry Kane powinien trochę odpocząć. Chodzi o to, by chronić go przed kontuzjami i przemęczeniem - powiedział "The Special One" przed czwartkowym meczem Tottenhamu z Dinamem Zagrzeb w Lidze Europy.

Kane, lider i najlepszy snajper "Kogutów", w tym sezonie rozegrał już na wszystkich frontach aż 44 spotkania. Zdobył w nich 26 bramek.

- Gareth ma dobre relacje z Harrym, więc liczę na to, że nawet beze mnie uda im się znaleźć jakiś kompromis z korzyścią dla piłkarza - dodał Mourinho.

Mecz Anglia - Polska bez udziału Roberta Lewandowskiego i Harry’ego Kane’a? Kibice obu drużyn woleliby zapewne takiego scenariusza uniknąć.

