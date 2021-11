Reprezentacja Grecji ostatni raz na mundialu wystąpiła w 2014 roku - i przez pewien czas się to jeszcze nie zmieni. Drużyna z południa Europy nie zdołała wywalczyć sobie awansu na przyszłoroczne MŚ w Katarze - w eliminacjach uzbierała w grupie B 10 punktów, ale było to zdecydowanie zbyt mało, by dostać się nawet do baraży.

Zwycięzcą grupy okazała się Hiszpania (19 pkt), która odnotowała tylko jeden remis i jedną porażkę. Drugą lokatę zajęli Szwedzi (15 pkt) - możliwi rywale Polaków w drugiej rundzie baraży.





El. MŚ 2022. John van ‘t Schip rezygnuje ze stanowiska

Teraz nastał czas wielkich zmian w ekipie Grecji - pożegnał się z nią bowiem John van ‘t Schip, dotychczasowy szkoleniowiec. Pożegnał się, można rzec, przedwcześnie, bowiem jego kontrakt wygasał wraz z końcem 2021 roku. Holender nie zdecydował się jednak na dalszą współpracę z grecką federacją piłkarską, co ogłosił na swoim instagramowym profilu.



Reklama

Instagram Post

"Ciężko razem pracowaliśmy, zmieniliśmy proces treningowy i styl gry, który nadał nową tożsamość naszemu zespołowi. Osiągaliśmy lepsze i gorsze wyniki, ale zawsze działaliśmy zgodnie z wizją tego, jak chcemy grać i rozwijać się jako drużyna" - napisał m.in. van ‘t Schip.





El. MŚ 2022. John van ‘t Schip: Nasze wizje futbolu są różne

"Były prowadzone rozmowy, aby kontynuować tę współpracę, jednak greckiej federacji zajęło tyle czasu, aby podjąć decyzję dotyczącą mojej przyszłości, że poczułem, iż nadszedł czas, abym ruszył dalej. Koniec końców nasze wizje futbolu są różne i niezgodne ze sobą" - dodał szkoleniowiec.



Jak podkreślił van ‘t Schip, decyzję o odejściu podjął w porozumieniu z resztą sztabu szkoleniowego.

PaCze



Głosowanie zakończyło się, zobacz wyniki: As Sportu 2021. Kto zasłużył na awans do 1/4 finału? Maria Andrejczyk 78% Dawid Kubacki 22%

głosów: 9533

Zdjęcie Tego nie możesz przegapić. Bądź z nami w Paryżu! /INTERIA.PL