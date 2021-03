El. MŚ 2022. Holenderscy kibice w 30 minut wykupili dostępne bilety

Zaledwie 30 minut potrzebowali holenderscy kibice, aby wykupić pięć tysięcy biletów na mecz eliminacji piłkarskich mistrzostw świata z udziałem reprezentacji Holandii i Łotwy. Spotkanie odbędzie się 27 marca w Amsterdamie.

"To pokazuje, jak bardzo ludzie chcą wrócić na stadiony po roku obowiązywania restrykcji i siedzeniu w domach" - powiedział Gijs de Jong, sekretarz generalny holenderskiej federacji (KNVB).



Mecz będzie także okazją do badań. Kibice na trybunach rozmieszczeni będą w różnych sektorach i w niektórych będą siedzieli bez maseczek, co posłuży analizie rozprzestrzeniania się aerozoli wydalanych przez ludzi podczas oddychania, kaszlu, kichania lub krzyczenia. Na stadion wejść będzie można jednak tylko w przypadku negatywnego testu na Covid-19.



Obiekt w Amsterdamie ma gościć cztery mecze mistrzostw Europy, przełożonych z ubiegłego roku na bieżący z powodu pandemii.