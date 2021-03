Holandia pokonała Łotwę 2-0 w meczu grupy G eliminacji MŚ 2022. W Amsterdamie gospodarzy wspierało ok. 5 tysięcy kibiców.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Turcja - Holandia 4-2. Wszystkie bramki. Wideo Polsat Sport

El. MŚ 2022 - Europa

2021-03-27 18:00 | Stadion: Johan Cruijff Arena Holandia Łotwa 2 0 DO PRZERWY 1-0 S. Berghuis 32' L. de Jong 69'

Holendrzy odbudowali się po falstarcie eliminacji i niespodziewanej porażce z Turcją 2-4. Zgodnie z oczekiwaniami pokonali Łotwę, choć nie był to dla nich łatwy mecz.



Podopieczni Franka de Boera mieli sporo sytuacji. Zawodziła jednak skuteczność.



W 27. minucie głową uderzał Davy Klaassen. Trafił jednak w poprzeczkę.



Pięć minut później piłkarz Ajaxu Amsterdam podawał, a akcję wykończył Steven Berghuis. Popisał się precyzyjnym strzałem sprzed pola karnego, dając Holendrom prowadzenie.



de Jong przypieczętował zwycięstwo

Reklama

Jeszcze przed przerwą wynik mógł być wyższy. Jednak w 40. minucie, po strzale głową Luuka de Jonga, piłka odbiła się od poprzeczki.

de Jong trafił do siatki w drugiej połowie. W 69. minucie, po wrzutce z rzutu rożnego, zdobył bramkę głową.



Klaasen też polował na swojego gola. Nie miał jednak szczęścia. Cztery minuty później jego strzał obronił Roberts Ozols.



Kibice wrócili na trybuny

Ostatecznie Holendrzy wygrali 2-0. To ich pierwsze zwycięstwo w tych eliminacjach. Co ważne, podopieczni Franka de Boera, wygrali przy wsparciu ok. 5 tysięcy kibiców. Tylu fanów zostało zostało wpuszczonych na liczący ponad 55 tysięcy miejsc obiekt Johann Cruyff Arena w Amsterdamie.



W drugim meczu grupy G Turcy pokonali Norwegów 3-0. Drużyna Senola Gunesa jest liderem, z kompletem sześciu punktów.



MP



Tego jeszcze nie widziałeś! Sprawdź nowy Serwis Sportowy Interii! Wejdź na sport.interia.pl!