Grupowy rywal Polaków w Euro 2020 Hiszpania, w swoim drugim meczu eliminacji MŚ 2022, pokonał na wyjeździe Gruzję 2-1. Piłkarze z Półwyspu Iberyjskiego przegrywali do przerwy, a zwycięstwo zapewnili sobie dopiero w doliczonym czasie gry.

Hiszpanie słabo zaczęli eliminacje. Nieoczekiwanie jedynie zremisowali z Grecją 1-1.



To potknięcie chcą sobie zrekompensować w dzisiejszym meczu. Luis Enrique dał jednak odpocząć kilku ważnym piłkarzom. Na ławce zasiedli m.in. David de Gea, Sergio Ramos, czy Thiago Alcantara.



Z kolei Gruzini na początek eliminacji przegrali z innym grupowym rywalem Polaków na mistrzostwach Europy, Szwecją. Zwycięską bramkę zdobył Viktor Claesson i dzięki temu ekipa ze Skandynawii jest liderem grupy B w el. MŚ 2022.



W pierwszym składzie gospodarzy znalazł się Walerian Gwilia z Legii Warszawa. Rezerwowym jest z kolei zawodnik Lecha Poznań Nika Kwekweskiri.



Na trybunach stadionu im. Borisa Paiczadze w Tbilisi zasiadło ok. 15 tysięcy widzów. Obiekt ma pojemność ponad 54 tysięcy miejsc.



W 10. minucie Hiszpanie pierwszy raz groźnie zaatakowali. Strzał Ferrana Torresa obronił jednak Giorgi Loria.



Sensacyjne prowadzenie

Gruzini odpowiedzieli osiem minut później. Po wrzutce z rzutu rożnego głową uderzał Guram Kaszia, ale na posterunku był Unai Simon.



W 44. minucie hiszpański bramkarz był bez szans przy strzale Kwaratszelii. Gruzini grali bardzo konsekwentnie taktycznie, agresywnie, nie bali się rywali i w efekcie do przerwy prowadzili.



Od początku drugiej połowy Hiszpanie rzucili się do ataku i już w 56. minucie doprowadzili do wyrównania. Po dośrodkowaniu Jordiego Alby, wślizgiem do siatki trafił Ferran Torres.



Luis Enrique, selekcjoner gości, dokonywał zmian, na murawie pojawili się m.in. Marcos Llorente z Atletico Madryt i Mikel Oyarzabal z Realu Sociedad San Sebastian, ale wynik pozostawał remisowy.



Groźniej pod bramką Gruzinów zrobiło się w końcówce. W 86. minucie prawą stroną przedarł się Llorente, dośrodkowana przez niego piłka przeszła wzdłuż bramki, dotarła do Jordiego Alby, który wycofał ją do Pedriego, a strzał pomocnika Barcelony zablokował Grigol Chabradze.



Gol w doliczonym czasie

Hiszpanie w końcu strzelili jednak zwycięskiego gola. Stało się to w drugiej minucie doliczonego czasu. Dani Olmo uderzył z ponad 20 metrów, stojący daleko przed linią bramkową Giorgi Loria tylko dotkną piłki palcami, a ta je przełamała i odbiwszy się od słupka wpadła do siatki.



Gospodarze kończyli mecz z dziesiątkę, gdy czerwoną kartkę za brzydki faul na Pedrim zobaczył Lewan Szengelia.



Gruzja - Hiszpania 1-2 (1-0)

Bramki: 1-0 Kwaratszelia (44.), 1-1 Ferran Torres (56.), 1-2 Olmo (90.+2)