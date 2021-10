Anglicy, którzy w grupie I są rywalem reprezentacji Polski, zagrają w nadchodzących dniach z Andorą (wyjazd, 9.10) oraz z Węgrami (Wembley, 12 października). Zajmują obecnie pozycję lidera. Dwa najbliższe spotkania mają przypieczętować ich awans do finałów MŚ 2022.



El. MŚ 2022. Gareth Southgate sięga po posiłki

Z powodu kontuzji z kadry "Synów Albionu" wypadł Reece James. Selekcjoner Gareth Southgate zdecydował się dowołać dwóch kolejnych zawodników - napastnika Tammy'ego Anbrahama (AS Roma) i defensora Bena Chilwella (Chelsea). Obaj dołączą do zespołu we wtorek.



Dla Abrahama to powrót do drużyny narodowej po niemal 12 miesiącach przerwy. Po raz ostatni wystąpił w niej w listopadzie ubiegłego roku. Zagrał wówczas kilkanaście minut przeciwko Islandii.



Chilwell na powtórną szansę czekał krócej, bo niewiele ponad pół roku. W reprezentacji nie grał od czasu marcowego meczu z Polską, wygranego przez aktualnych wicemistrzów Europy 2-1. Był jednak w ekipie na Euro 2020.



W trwających kwalifikacjach Anglia straciła punkty tylko raz, we wrześniu remisując z "Biało-Czerwonymi" 1-1- na PGE Narodowym w Warszawie.



UKi



El. MŚ 2022 - wyniki, tabele, strzelcy, terminarz strefy europejskiej



Reklama