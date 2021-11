Zaraz po meczu reprezentacji - zapraszamy na nasz program na żywo!

Nieoczekiwane potknięcie Norwegów, którzy bezbramkowo zremisowali z Łotwą otworzyło drzwi przed Holendrami, by ci już dziś zapewnili sobie awans do mistrzostw świata w Katarze. By tak się stało, "Pomarańczowi" musieli na wyjeździe ograć Czarnogórę.

Holendrzy prowadzili już 2-0, ale nie zdołali utrzymać prowadzenia do końca. Po remisie prowadzą w tabeli z 20 punktami, ale tylko dwa "oczka" mniej mają Norwedzy i Turcy. "Oranje" w ostatnim meczu grają właśnie z Norwegią, Turcja - z Czarnogórą.



Holandia dobrze weszła w mecz, już w 25. minucie obejmując prowadzenie. Bramkę z rzutu karnego zdobył Memphis Depay.



To także Depay w bardzo efektowny sposób podwyższył na 2-0. Napastnik Barcelony po składnej akcji wpisał się na listę strzelców uderzeniem piętą.



Czarnogórcy postraszyli Holendrów w 82. minucie, gdy kontaktowego gola strzelił Ilija Vukotic, a cztery minuty później stało się coś, czego nikt się nie spodziewał! Po bramce Nikoli Vujnovicia Czarnogóra doprowadziła do wyrównania!



Czarnogóra - Holandia 2-2 (0-1)



Bramki: 0-1 Depay (25.), 0-2 Depay (54.), 1-2 Vukotic (82.), 2-2 Vujnović (86.).







Awans do kolejnej rundy w fantastycznym stylu zapewniła sobie Francja, pokonując Kazachstan aż 8-0. Cztery bramki zdobył niesamowity dziś Kylian Mbappe.



"Trójkolorowi" bardzo szybko przystąpili do realizacji planu i na prowadzenie wyszli już w 6. minucie. Po ładnej akcji Karim Benzema "wypuścił" Theo Hernandeza, który wycofał piłkę do Kyliana Mbappe. Napastnik PSG wewnętrzną częścią stopy umieścił piłkę w bramce!



W 12. minucie było już 2-0 dla Francji! Strzelcem bramki ponownie Kylian Mbappe. Tym razem Francuzom wystarczyły dwa podania, by spod własnej bramki przedostać się w pole karne rywala. Tam Kingsley Coman minął bramkarza i wyłożył piłkę Mbappe, który musiał trafić do pustej bramki.



Mbappe do skompletowania hat-tricka potrzebował zaledwie 32 minut! Znów dużą rolę przy bramce odegrał Coman, bardzo precyzyjnie dośrodkowując z prawej strony. Napastnik PSG wyszedł w powietrze i zdobył bramkę strzałem głową.



W 56. minucie było już 4-0 dla Francuzów. Ponownie ze znakomitej strony pokazał się Theo Hernandez, asystując tak jak przy pierwszej bramce. Tym razem podawał jednak do Karima Benzemy, który zdobył swojego pierwszego gola w tym spotkaniu.



Trzy minuty później Benzema trafił po raz drugi! Napastnik Realu Madryt kapitalnie zagrał do Mbappe, który zamiast strzelać oddał piłkę Benzemie. Ten miał przed sobą całą pustą bramkę.



Dzięki tym trafieniom Benzema wyprzedził Davida Trezegueta i zajmuje piąte miejsce na liście najlepszych strzelców w historii reprezentacji Francji.



W 75. minucie było już 6-0 dla reprezentacji Francji, a swoją bramkę zdobył Adrien Rabiot, trafiając do bramki strzałem głową.



Mało? Francuzom było mało. W 84. minucie Antoine Griezmann wykorzystał rzut karny po faulu na samym sobie. Do piłki mógł podejść Mbappe, ale sam podał ją Griezmannowi.



A Mbappe sam w 87. minucie zdobył swoją czwartą bramkę, dając Francuzom niewiarygodne prowadzenie 8-0!



Francja - Kazachstan 8-0 (3-0)

Bramki: 1-0 Mbappe (6.), 2-0 Mbappe (12.), 3-0 Mbappe (32.), 4-0 Benzema (56.), 5-0 Benzema (59.), 6-0 Rabiot (75.), 7-0 Griezmann (84. - z rzutu karnego), 8-0 Mbappe (87.).





