Nieoczekiwane potknięcie Norwegów, którzy bezbramkowo zremisowali z Łotwą otworzyło drzwi przed Holendrami, by ci już dziś zapewnili sobie awans do mistrzostw świata w Katarze. By tak się stało, "Pomarańczowi" muszą na wyjeździe ograć Czarnogórę.



Czarnogóra - Holandia 0-0 - trwa I połowa



Francuzi są zdecydowanymi liderami grupy eliminacyjnej D. Do zapewnienia sobie awansu potrzebuje zwycięstwa w jednym z dwóch ostatnich meczów kwalifikacyjnych - dzisiejszym z Kazachstanem bądź wtorkowym z Finlandią.



Kazachstan z trzema punktami zajmuje ostatnie miejsce w grupie.



"Trójkolorowi" bardzo szybko przystąpili do realizacji planu i na prowadzenie wyszli już w 6. minucie. Po ładnej akcji Karim Benzema "wypuścił" Theo Hernandeza, który wycofał piłkę do Kyliana Mbappe. Napastnik PSG wewnętrzną częścią stopy umieścił piłkę w bramce!



W 12. minucie było już 2-0 dla Francji! Strzelcem bramki ponownie Kylian Mbappe. Tym razem Francuzom wystarczyły dwa podania, by spod własnej bramki przedostać się w pole karne rywala. Tam Kingsley Coman minął bramkarza i wyłożył piłkę Mbappe, który musiał trafić do pustej bramki.



Francja - Kazachstan 2-0 - trwa I połowa

Bramki: 1-0 Mbappe (6.), 2-0 Mbappe (12.).





