Afrykańskie eliminacje do mundialu 2022 odbywają się w trzech fazach - najpierw najniżej notowane drużyny walczyły o awans do fazy grupowej. Następnie zostały rozegrane mecze w grupach mieszczących po cztery drużyny. Kolejny etap to baraże, które ostatecznie wyłonią pięciu finalistów.

Nim jednak rozpoczną się spotkania barażowe, trzeba będzie rozstrzygnąć dwie kontrowersje związane z etapem drugim - piłkarskie związki RPA i Beninu złożyły bowiem zażalenia dotyczące swoich ostatnich meczów. Ich protesty zostały wstępnie odrzucone przez FIFA - organizacja uznała, że złożone zapytania nie spełniły oficjalnych wymogów. Jak podkreślono, możliwa jest jeszcze apelacja - wydaje się jednak, że szansa na jej uznanie będzie minimalna.



El. MŚ 2022. Kontrowersyjna "jedenastka" przeciwko RPA

RPA zaskarżyło spotkanie z Ghaną, w którym "Bafana Bafana" uległa 0-1 rywalom. Jedyna bramka padła z karnego, który podyktowano w kontrowersyjnych okolicznościach - powtórki telewizyjne wskazują, że jeden z Ghańczyków mógł symulować:



Wygrana Ghany sprawiła, że to właśnie ta reprezentacja awansowała do baraży - miała dokładnie tyle samo punktów co RPA, jednak bilans bramkowy lepszy... Właśnie o tego konkretnego gola.



El. MŚ 2022. Benin wskazuje na nieprawidłowe zmiany DR Konga

Benin z kolei zgłosił, iż w trakcie ostatniego spotkania eliminacyjnego przeciwnicy z Demokratycznej Republiki Konga dokonali nieprzepisowych zmian - według panujących zasad można było wymienić do pięciu zawodników, jednakże tylko w trakcie trzech "okienek". Jak wskazują Benińczycy, ich rywale dokonali czterech zmian, za to przy czterech różnych okazjach.

Co warto podkreślić, mecz wygrali Kongijczycy w stosunku 2-0 i to właśnie oni awansowali z grupy I - uzbierali o jedno "oczko" więcej od kadry Beninu.



El. MŚ 2022. Afrykańskie baraże startują w styczniu

Nie ma wątpliwości, że zarówno Benin, jak i RPA złożą apelację. Czas na rozwiązanie spraw jest do stycznia - to właśnie wówczas mają rozpocząć się baraże strefy CAF.



Mundial w Katarze wystartuje z kolei dokładnie 21 listopada przyszłego roku.



