El. MŚ 2022. Czechy - Walia: Remis w Pradze, samobój Warda

Sytuacja w grupie E, choć do końca eliminacji zostało jeszcze trochę spotkań, zdaje się być całkiem jasna. Zmaganiom przewodzi reprezentacja Belgii, która jak dotychczas była niemal bezbłędna - w sześciu swoich dotychczasowych meczach tylko raz oddała rywalom jakiekolwiek punkty - w meczu z Czechami w marcu padł remis 1-1. W ten sposób "Czerwone Diabły" uzbierały 16 punktów i musiałaby się zdarzyć prawdziwa katastrofa, by oddały swoją pozycję lidera.

To właśnie dlatego piątkowe starcie Czechów i Walijczyków było tak emocjonujące dla fanów obu ekip - te dwie drużyny bowiem walczą usilnie o drugą lokatę w grupie i możliwość wzięcia udziału w barażach o mundial. Reprezentacje te miały wcześniej dokładnie po siedem "oczek" (przy czym Walia rozegrała o jeden mecz mniej). Mecz w Pradze zakończył się jednak podziałem punktów, w związku z czym żadna z reprezentacji nie wykorzystała w pełni swojej szansy, by wyjść na prowadzenie w tym "wyścigu".

Czechy - Walia. Ramsey strzela, Pešek prędko odpowiada

Już na samym początku meczu żółty kartonik obejrzał Aaron Ramsey, który nieco zapędził się w boiskowej walce. To sprawiło, że do końca musiał grać nieco bardziej zachowawczo, ale jeszcze w pierwszej połowie odkupił on swoją "winę" otwierając wynik meczu - kapitan Walijczyków w 36. minucie pokonał bramkarza Czechów Vaclika i na tablicy na stadionie w Pradze pojawił się wynik 1-0.



Kadra naszych południowych sąsiadów bardzo szybko jednak odpowiedziała rywalom. Minęły zaledwie dwie minuty i to Danny Ward musiał wyciągać piłkę z siatki po uderzeniu Jakuba Peška. Przy stanie 1-1 obie drużyny zeszły na przerwę do szatni.



Czechy - Walia. Pech Warda, James ratuje remis

Początek drugiej połowy był bardzo pechowy dla Walii. Danny Ward popełnił w 49. minucie fatalny błąd - otrzymał lekkie podanie od Aarona Ramsey'a, ale nie zatrzymał piłki, która odbiła się od jego nogi w kuriozalny sposób i powędrowała do bramki.



Na całe szczęście dla podopiecznych Roberta Page'a 20 minut później do wyrównania doprowadził Danny James. Wynik spotkania już się nie zmienił - mecz zakończył się rezultatem 2-2. Tym samym w tabeli grupy E na drugiej lokacie znajdują się na razie Czesi, którzy mają od Walijczyków odrobinę lepszy bilans bramkowy.



El. MŚ 2022. W piątek zagrały także inne ekipy z grupy E

Pozostałe ekipy z tej grupy, Estonia i Białoruś, również rozegrały w piątek mecz. Zwycięscy okazali się Estończycy, dla których trafiali Sorga i Zenjov. Dla Białorusinów była to piąta porażka z rzędu w eliminacjach.



