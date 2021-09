Ronaldo ma za sobą niezwykły wieczór na Estadio Algarve - najpierw co prawda nie wykorzystał rzutu karnego w meczu z Irlandią, ale potem zachował się jak kapitan z prawdziwego zdarzenia.

Portugalczycy przegrywali bowiem 0-1 od 45. minuty po tym, jak do siatki trafił John Egan. Taki stan rzeczy utrzymywał się niemalże do końca regulaminowego czasu gry - niemalże, bo Cristiano Ronaldo w 89. minucie doprowadził do wyrównania. Gdy zegar pokazywał już szóstą minutę czasu doliczonego, świeżo upieczony gracz Manchesteru United ponownie błysnął - zdobył bramkę na 2-1 i dzięki temu reprezentacja prowadzona przez Fernando Santosa mogła dopisać do swojego konta trzy punkty.



Reklama

Cristiano Ronaldo zaliczył wielki mecz... i wpadkę z koszulką

Ten wieczór był niezwykły dla "CR7" także z innego powodu - dzięki swoim bramkom został samodzielnym liderem klasyfikacji najlepszych strzelców reprezentacyjnych w historii. Na poprawę swojego rezultatu - 111 goli - będzie jednak musiał jeszcze poczekać.



W ostatnich sekundach meczu z Irlandią, po zdobyciu drugiej bramki, piłkarz w geście radości ściągnął swoja koszulkę. Arbiter nie miał wyjścia i zgodnie z zasadami ukarał go żółtym kartonikiem. Ponieważ Ronaldo już wcześniej został ukarany w ten sposób w trakcie eliminacji MŚ, będzie on musiał pauzować w kolejnym spotkaniu Portugalii, z Azerbejdżanem.

Ronaldo opuszcza zgrupowanie. Kiedy dołączy do United?

Sytuacja ta przyczyniła się do tego, że portugalska federacja postanowiła zwolnić piłkarza ze zgrupowania, wiedząc, że Santos i tak nie będzie mógł skorzystać z jego usług. Obecność Ronaldo w trakcie zaplanowanego na sobotę spotkania z Katarem także nie byłaby konieczna.



To oznacza, że "CR7" może udać się szybciej na Wyspy i dołączyć do treningów swojego nowego-starego klubu, Manchesteru United. Nie jest jednak jasne, kiedy się to konkretnie stanie. Z całą pewnością natomiast najbliższą okazję do ponownego debiutu w barwach "Czerwonych Diabłów" Ronaldo będzie mieć 11 września - wówczas ekipa dowodzona przez Ole Gunnara Solskjaera zmierzy się z Newcastle United w ramach rozgrywek Premier League.

Zdjęcie Cristiano Ronaldo / Carlos Costa / AFP

PaCze