Za nami pierwsze mecze eliminacji do mundialu w 2022 roku w grupach E i A. Udanie zmagania o awans na mistrzostwa świata rozpoczęli Belgowie, którzy pokonali Walię 3-1, choć jako pierwsi stracili bramkę. O dużej dozie szczęścia mogą za to mówić Portugalczycy, którzy pokonali 1-0 Azerbejdżan po trafieniu samobójczym rywali.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Węgry - Polska. Roman Kołtoń: Nie przyjmuję wariantu porażki z Węgrami (POLSAT SPORT). Wideo Polsat Sport

Belgia - Walia 3-1

Dwóm najlepszym ekipom grupy E przyszło się zmierzyć w bezpośredniej potyczce już w pierwszej kolejce eliminacji. Zdecydowanym faworytem byli jednak gospodarze.



Reklama

Niespodziewanie to goście jako pierwsi trafili do siatki, wcześniej świetnie rozklepując obronę Belgów. W ostatniej fazie akcji Gareth Bale zagrał prostopadle w pole karne do Harry'ego Wilsona, który uderzył bez przyjęcia i cieszył się z gola.



De Bruyne odpowiada Walijczykom

Odpowiedź Belgów była jednak dość szybka. Widząc nieporadność swoich kolegów z ofensywy Kevin De Bruyne zdecydował się na strzał z dystansu i był to doskonały wybór, bo bramkarz nie był w stanie zatrzymać kopniętej przez niego piłki.



Kilka minut później pomocnik Manchesteru City zagrał piłkę na prawej flance do Thomasa Meuniera, który dośrodkował w pole karne. Do futbolówki doszedł Thorgan Hazard i wykorzystując upadek stojącego obok obrońcy głową wpakował piłkę do siatki.



Po zmianie stron bliski strzelenia kolejnej bramki z dystansu był De Brunye. Trafił jednak tylko w boczną siatkę. Belgowie kontrolowali jednak przebieg meczu i przez większość czasu nie pozwalali Walijczykom zagrozić swojej bramce.



Lukaku dobija rywala

Mimo to Belgowie potrzebowali bramki, by skutecznie odebrać wszelkie nadzieje przeciwnikom. Okazja do zdobycia gola pojawiła się w 72. minucie, gdy sędzia odgwizdał rzut karny dla gospodarzy. "Jedenastkę" pewnie wykorzystał Romelu Lukaku i było 3-1.



W drugim meczu grupy E Czechy rozbiły Estonię aż 6-2 .



El. MŚ 2022 - Europa

2021-03-24 20:45 | Stadion: King Power at Den Dreef Stadion Belgia Walia 3 1 DO PRZERWY 2-1 K. De Bruyne 22' T. Hazard 28' R. Lukaku 73' H. Wilson 10'

Zobacz Interia Sport w nowej odsłonie!

Sprawdź!

Portugalia - Azerbejdżan 1-0

Portugalczycy mieli jasny cel na to spotkanie - pewnie, najlepiej kilkoma bramkami, pokonać rywala i od razu wzięli się za realizację swoich założeń. A przynamniej próbowali to zrobić.



Starania gospodarzy bowiem długo nie przynosiły spodziewanych rezultatów. Niezłe okazje zmarnowali Ruben Neves i Domingos Duarte.



Po kolejnych niewykorzystanych szansach Portugalczycy w końcu objęli prowadzenie za sprawą... gola samobójczego! Jego autorem został Maksim Medvedev, który odbił piłkę dośrodkowaną z prawej strony, po tym jak "pusty przelot" zanotował bramkarz Azerów.

W drugiej połowie ładną akcją indywidualną popisał się Bernardo Silva. Do szczęścia zabrakło mu tylko skutecznej finalizacji, bo jego uderzenie obronił bramkarz. Ostatecznie Portugalczycy zwyciężyli 1-0.



W drugim meczu grupy A Serbia pokonała Irlandię 3-2.





El. MŚ 2022 - Europa

2021-03-24 20:45 | Stadion: Allianz Stadium Portugalia Azerbejdżan 1 0 DO PRZERWY 1-0 M. Medvedev 37' (samob.)

TB



El. MŚ 2022 - terminarz, tabele, strzelcy