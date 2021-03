Anglia podejmuje w Londynie reprezentację San Marino, z kolei Andora mierzy się na Estadi Nacional z Albanią - oto dwa mecze "polskiej grupy" I w eliminacjach do mistrzostw świata 2022. Śledź przebieg obu spotkań razem z Interią!

Jeśli teoria nie przegra z praktyką, to "Synowie Albionu" powinni na Wembley urządzić sobie festiwal strzelecki w starciu z kopciuszkiem, jakim jest drużyna San Marino.

Anglicy mają swoje problemy, bowiem kadrę musiał opuścić napastnik Manchesteru United Marcus Rashford. Kontuzja kostki sprawiła, że słynny snajper nie tylko nie wystąpi z San Marino, ale też z Albanią i w najbliższą środę przeciw Polsce.

Lista kontuzjowanych piłkarzy selekcjonera Garetha Southgate'a jest długa, ale to nie może być żadnym wytłumaczeniem w kontekście meczu z najłatwiejszym grupowym rywalem. San Marino w rankingu FIFA jest klasyfikowane na ostatnim, 210. miejscu.

Anglicy zaczęli zdecydowanie i już w 2. minucie zapachniało golem. Do świetnego prostopadłego podania wyszedł Raheem Sterling, linia obrony San Marino została całkowicie zgubiona. Jednak Anglik przegrał o włos pojedynek z bramkarzem Elią Benedettinim, który minimalnie szybciej dopadł do futbolówki.



Gospodarze naturalnie cały czas dominowali, ale postanowili zacząć od "prezentów". Inaczej nie można wytłumaczyć tego, co zrobił Dominic Calvert-Lewin. Snajper Evertonu otrzymał piłkę z prawej flanki, stał na wprost bramki, ale przepuścił ją... między nogami. Prosty błąd sprawił, że w nią nie trafił i sprawiła mu psikusa.

Oblężenie bramki kopciuszka trwało w najlepsze, ale Anglicy chyba zbyt lekko podchodzili do swoich powinności. Momentami piłkarzom brakowało koncentracji i wkradała się nonszalancja, stąd wynik ciągle pozostawał bezbramkowy.



W 13. minucie popis niefrasobliwości dali Sterling i Stones, ale po chwili gospodarze wyszli na prowadzenie. Po szybkiej akcji z lewej strony w pole karne podawał Benjamin Chilwell, a James Ward-Prowse nabiegał na piłkę i strzałem lewą nogą skierował futbolówkę do siatki. Dla 26-letniego pomocnika Southampton był to debiutancki gol w kadrze w jego piątym występie.

Anglia - San Marino 2-0 - trwa I połowa

Bramka: 1-0 Ward-Prowse (14.), 2-0 Calvert-Lewin (21.)





Mniej interesująco zapowiada się starcie Andory z Albanią, co nie oznacza, że w tym pojedynku na otwarcie eliminacji zabraknie emocji.

Andora - Albania 0-0 - trwa I połowa