Wiele wskazuje na to, że reprezentacja Polski w wyjazdowym meczu eliminacji mistrzostw świata przeciwko Anglii będzie zmuszona radzić sobie bez swoich czołowych piłkarzy: Roberta Lewandowskiego i Arkadiusza Milika. Dziennikarze "The Sun" nie ukrywają, że taka wiadomość z pewnością doda "Synom Albionu" animuszu.

Przymusowa absencja naszych napastników, która wciąż nie jest jednak jeszcze przesądzona, to efekt obostrzeń obowiązujących w Niemczech i Francji i nakazujących odbycie po powrocie z Anglii kwarantanny. W związku z istnieniem takiego przepisu, FIFA dopuszcza możliwość, by kluby nie wyrażały zgody na wyjazd swoich piłkarzy na Wyspy. Wiele wskazuje na to, że skorzystają z niej zarówno Olympique Marsylia Milika, jak i Bayern Monachium "Lewego".

"Wielki impuls"

Kwestia wyłączenia z gry dwóch naszych czołowych piłkarzy od kilku dni rozgrzewa media. Odnieśli się do niej również Anglicy, którzy nie ukrywają, że Polska bez duetu snajperów stanie się z pewnością łatwiejszym rywalem. "Utrata napastników będzie wielkim impulsem dla selekcjonera Garetha Southgate'a. Polska to bowiem jego najsilniejszy rywal w grupie" - czytamy.



Mecz Anglia - Polska odbędzie się 31 marca na Wembley. Rewanż planowany jest 8 września. Bezpośrednio na mistrzostwa świata zakwalifikuje się tylko zwycięzca grupy eliminacyjnej. Najlepsze ekipy z drugich miejsc walczyć będą ze sobą w barażach.



TC