W drugiej kolejce gier kwalifikacyjnych do MŚ 2002 Albania podejmuje Anglię w grupie I. Czy w starciu rywali "Biało-Czerwonych" dojdzie do sensacji? Dołącz do relacji live i śledź przebieg spotkania z Interią!

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. El. MŚ. 2020. Anglia - San Marino 5-0. Wszystkie bramki. Wideo INTERIA.TV

El. MŚ 2022 - Europa

2021-03-28 18:00 | Stadion: Air Albania Stadium Albania Anglia 0 1 DO PRZERWY - H. Kane 38'

Uwaga, relacja nie odświeża się automatycznie. Wciśnij F5!



Anglia to bezapelacyjny faworyt grupy I. W pierwszym meczu eliminacji rozgromiła na swoim terenie San Marino 5-0.



Albania jawi się jako znacznie trudniejszy rywal. Nie przegrała sześciu poprzednich potyczek, a cztery ostatnie kończyła triumfem. Na inaugurację kwalifikacyjnych zmagań pokonała w gościnie 1-0 Andorę.



Spotkanie w Tiranie mogło się rozpocząć od sensacji. Jeszcze przed upływem kwadransa po błędzie angielskiej defensywy w dobrej sytuacji strzeleckiej znalazł się Myrto Uzuni. Z linii pola karnego posłał jednak piłkę nad poprzeczką.



Albania - Anglia 0-1 - trwa I połowa

Reklama

Bramki: 0-1 Kane (38.)



El. MŚ 2022 - zobacz stan rywalizacji w strefie europejskiej