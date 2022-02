Piłkarze Ekwadoru po zakończeniu meczu z Peru wznieśli ręce ku niebu, bowiem utrzymanie remisu 1-1 oznacza, że w zasadzie są jedną nogą na mundialu, na który mają wrócić po przerwie. Ostatni raz Ekwadorczycy grali na mistrzostwach świata w 2014 roku, gdy nie wyszli z grupy, a najbardziej pamiętny - także dla nas - był ich występ w 2006 roku, gdy awansowali do 1/8 finału kosztem Polski.

Ekwadorczycy prowadzili w Limie 1-0 już od drugiej minuty, po bramce Michaela Estrady. Peru wyrównało po godzinie gry, a bramkę zdobył Edison Flores. Mimo nawałnicy zespół peruwiański nie zdołał wygrać, co znaczy że dzisiaj Ekwador ma sześć punktów przewagi nad szóstą pozycją w tabeli, zajmowaną przez Chile. A bezpośredni awans na mundial w Ameryce Południowej zdobywają cztery pierwsze ekipy, natomiast piąta zagra baraż z rywalami z Azji.





Mundial 2022. Brazylia i Argentyna awansowały. Kto dalej?

Już awansowały na mundial Brazylia i Argentyna, a Ekwador jest o włos. Teraz w dwóch ostatnich meczach z wyeliminowanym już Paragwajem oraz pewną awansu Argentyną musi zdobyć jeden punkt.



Na pozycję czwartą wrócił Urugwaj po ograniu 4-1 Wenezueli, w meczu w którym gole strzelali i Luis Suarez, i Edinson Cavani. Ma jednak tylko punkt przewagi nad Peru, które remisem 1-1 z Ekwadorem uratowało swe szanse, ale jednocześnie nie wykorzystało wielkiej szansy na przybliżenie się do awansu. I Urugwaj, i Peru będą musiały do końca walczyć o promocję z naciskającą drużyną Chile, która ma trzy punkty straty do Urugwajczyków i dwa do Peruwiańczyków, Zespoły te w dwóch ostatnich kolejkach mogą więc pozamieniać się miejscami.





W duże kłopoty wpadła Kolumbia, która przegrała 0-1 z Argentyną i jest o włos od wyeliminowania z eliminacji. Jej straty do czwartego, premiowanego bezpośrednim awansem miejsca wynoszą teraz pięć punktów, a do piątego miejsca związanego a barażami - cztery punkty. Sytuacja Kolumbii jest więc ekstremalnie trudna, a w ostatnich kolejkach zagra ona z Boliwią i Wenezuelą.





Wyniki eliminacji w strefie CONMEBOL

Peru - Ekwador 1-1, Argentyna - Kolumbia 1-0, Urugwaj - Wenezuela 4-1, Boliwia - Chile 2-3, Brazylia - Paragwaj 4-0



Czołówka tabeli: 1. Brazylia 39 pkt (awans), 2. Argentyna 35 pkt (awans), 3. Ekwador 25 pkt, 4. Urugwaj 22 pkt, 5. Peru 21 pkt, 6. Chile 19 pkt, 7. Kolumbia 17 pkt, 8. Boliwia 15 pkt, 9. Paragwaj 13 pkt (wyeliminowany), 10. Wenezuela 10 pkt (wyeliminowana)