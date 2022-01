Ekwadorczycy po raz ostatni grali na mundialu w 2014 roku. W Rosji ich zabrakło, ale teraz mają ogromną szansę na to, by wrócić. Meczem z Peru mogą zapewnić sobie co najmniej baraże. Nad zajmującym miejsce barażowe Urugwajem na trzy kolejki przed końcem Ekwador ma bowiem pięć punktów przewagi.

Awans na mundial ze strefy Ameryki Południowej zapewnili już sobie giganci - Brazylia i Argentyna. Ekwador jest teraz trzeci, ma cztery punkty przewagi nad Peru, które po fatalnym początku eliminacji wróciło do gry o mundial i powrót na mistrzostwa oraz grę na nich drugi raz rzędu. Na występ w 2018 roku Peruwiańczycy czekali 36 lat, od pamiętnego 1-5 z Polską na Espana'82.



Ekwador i Peru są teraz na pozycjach gwarantujących bezpośredni udział na mundialu, a barażowe zajmuje Urugwaj z pięcioma punktami straty do Ekwadorczyków oraz jednym punktem do Peru. Za nim jest Kolumbia, która ma dwa punkty mniej od niego i Chile z trzema punktami straty do Urugwajczyków.



Pary kolejki tej nocy: Boliwia - Chile, Argentyna - Kolumbia, Urugwaj - Wenezuela, Brazylia - Paragwaj, Peru - Ekwador





Eliminacje mistrzostw świata Katar 2022

Pojedynek Peru z Ekwadorem rozpocznie się o godz. 3 czasu polskiego w nocy z poniedziałku na wtorek. O godz. 0.30 grają Argentyna i Kolumbia i ten mecz transmituje TVP Sport.