Duński Związek Piłki Nożnej od dłuższego czasu otwarcie wyraża swój sprzeciw przyznaniu Katarowi roli gospodarza mistrzostw świata w 2022 roku. Do tej pory neutralność zachowywali piłkarze reprezentacji Danii. Teraz postanowili wesprzeć swój związek.



"To nie my zawodnicy wybraliśmy miejsce, w którym rozegrane zostaną mistrzostwa świata. Jesteśmy krytycznie nastawieni do Kataru ze względu na wciąż łamane tam prawa człowieka" - powiedział kapitan duńskiej reprezentacji Simon Kjaer.



Duńczycy nie poprzestali na medialnym proteście, wykorzystali całą pulę możliwości zgłoszenia swojego niezadowolenia.





Mundial w Katarze pod znakiem manifestacji i protestów piłkarzy

Współpracują z organizacją "Amnesty International", wysłali do FIFA kilka listów otwartych.



"Demonstrowaliśmy i będziemy pokazywać nasz stosunek do gospodarza mistrzostw, ale teraz musimy skupić się na grze w kadrze narodowej, żeby zakwalifikować się na ten turniej, później będziemy toczyć bitwy poza boiskiem" - zakomunikował Kjaer.



W ostatnim czasie do głosów potępiających nieludzkie praktyki stosowane w Katarze dołączyły inne związki piłkarskie: niemiecki i norweski. Kolejny mundial może stać pod znakiem manifestacji i protestów piłkarzy.



MR