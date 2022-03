FIFA długo zwlekała z ostatecznym rozstrzygnięciem dotyczącym losów Polski w barażach o mundial w Katarze. Najpierw Gianni Infantino i spółka opieszali podejmowali decyzję o zawieszeniu Rosjan, a równocześnie odwlekała zdecydowane wykluczenie Rosji z rozgrywek. Jak informowała Interia, jednym z rozważanych scenariuszy był ten na przeczekanie i... przełożenie meczu na czerwiec .

W końcu orzeczono walkower , co oznacza, że reprezentacja Polski od razu zagra w finale baraży z wygranym z pary Szwecja-Czechy. Takie rozwiązanie nie za bardzo przypadło do gustu Szwedom . Co prawda popierają wyrzucenie Rosji, ale równocześnie niechętnie patrzą na bezpośredni awans "Biało-Czerwonych".

Dużo mnie kontrowersji jest wśród Czechów.

Cezary Kulesza dla Interii: Decyzja FIFA mnie cieszy. Zero tolerancji dla zbrodni

Czesi ze spokojem i zrozumieniem przyjęli decyzję FIFA. Szykują się na mecz ze Szwecją

Czesi dużo bardziej skupiają się na swoim pojedynku ze Szwecją niż na sprawach Polaków. Jak donosi "Przegląd Sportowy", ludzie związani z czeskim związkiem piłki nożnej decyzję FIFA przyjęli ze zrozumieniem i bez zaskoczenia.

Może lepszym rozwiązaniem byłby miniturniej z udziałem trzech reprezentacji? Ale to już nie jest istotne. Ważne, że nikt nie zagra z Rosją. Zresztą najpierw musimy pokonać Szwedów - przekazano nieoficjalnie dziennikarzom.

Decyzja FIFA: Polska w finale. Baraż Szkocja - Ukraina przełożony