W niedzielę odbyła się Nadzwyczajna Sesja Walnego Zgromadzenia Związku Piłki Nożnej Republiki Czeskiej (FACR). Jednogłośnie zatwierdzono decyzję, że reprezentacja nie przystąpi do rywalizacji z Rosją.

Wojna na Ukrainie. Czesi nie zagrają z Rosją

Przypomnijmy, że Czesi są w tym samym koszyku barażowym, co Polska. W półfinale wylosowali Szwedów, co z kolei oznacza, że w finale (w przypadku swojej wygranej i porażki Polaków) mogliby trafić na Rosję.

W obliczu bestialskiego ataku Putina na Ukrainę, Czesi (podobnie jak już wcześnie Polacy i Szwedzi) zdecydowali jednak, że nie zamierzają grać z agresorem i tym samym legitymizować tego kraju na sportowej arenie międzynarodowej.

Czeski związek upoważnił także swojego przewodniczącego i sekretarza generalnego do negocjacji z UEFA i FIFA w sprawie decyzji Komitetu Wykonawczego. Europejska i światowa centrala do tej pory nie odniosły się do stanowisk reprezentacji Polski, Szwecji i Czech.

Jakub Żelepień, Interia