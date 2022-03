W miniony czwartek portugalscy kibice cieszyli się nie tylko z wygranej swojej drużyny z Turkami 3:1, ale także z porażki mistrzów Europy Włochów z Macedończykami 0:1 w półfinałach baraży. - Los się do nas uśmiechnął - oceniła stacja telewizyjna RTP, odnotowując podwójny powód do radości.

Na poniedziałkowej konferencji prasowej w Porto Ronaldo tonował jednak nastroje. - Dla nas to będzie mecz na śmierć i życie. Zdajemy sobie sprawę z jego wagi i korzystam z okazji, żeby zaapelować do kibiców o niesamowite wsparcie dla nas jutro. Gramy z Macedonią i oczywiście ludzie myślą, że będzie to łatwiejszy przeciwnik. Z mojego punktu widzenia będzie to ekstremalnie trudny mecz. Jeśli Macedończycy doszli do tego miejsca, gdzie są, to widocznie zasłużyli - skomentował.

Mundial 2022. Co dalej z Cristiano Ronaldo?

Zapytany, czy ewentualne mistrzostwa świata w Katarze będą jego ostatnimi, uciął: O mojej przyszłości decyduję tylko ja. Jeśli chcę grać dalej, to gram, a jeśli nie chcę, nie gram. Kropka.

37-letni Ronaldo wystąpił w czterech mundialach (2006, 2010, 2014, 2018) i rozegrał łącznie 17 meczów, zdobywając siedem bramek. Najwyższe, czwarte miejsce zajął z drużyną narodową na swoim pierwszym turnieju w 2006 roku w Niemczech.