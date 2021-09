Pierwszą okazję do pobicia rekordu Portugalczyk miał już w 15. minucie. Wykonywał wtedy rzut karny. Bramkarz jednak wyczuł jego intencje i odbił piłkę.



Gospodarze dominowali od początku. Mieli sporo sytuacji. Najlepszą, poza niewykorzystanym rzutem karnym, miał Diogo Jota. W 28. minucie uderzał głową, ale piłka odbiła się od słupka.



Tuż przed przerwą niespodziewanie Irlandczycy wyszli na prowadzenie. W 45. minucie, po wrzutce z rzutu rożnego, głową do siatki trafił John Egan.



Druga połowa miała podobny przebieg. Portugalia atakowała, a Irlandia kontrowała.



Najlepszą okazję do wyrównania miał Bernando Silva. W 75. minucie dobrze przyjął piłkę w polu karnym, ale z bliska uderzył nad bramką.



Cristiano Ronaldo pobił rekord

W 89. minucie, z rzutu wolnego, mocno strzelał Ronaldo. Znowu jednak przegrał pojedynek z obrońcą.



W kolejnej akcji Ronaldo jednak trafił do siatki. Strzałem głową doprowadził do wyrównania.



Była to 110. bramka piłkarza Manchesteru United w reprezentacji. Pobił tym samym rekord wszech czasów pod względem liczby goli w kadrze. Pobił Irańczyka Aliego Daeia.

Ronaldo nie zamierzał się jednak zatrzymywać. W doliczonym czasie gry, ponownie zdobył bramkę głową i zapewnił Portugalii zwycięstwo.



Portugalia pozostała więc liderem grupy A. W czterech meczach zdobyła 10 punktów. Z kolei Irlandia nie wywalczyła jeszcze ani jednego "oczka" w el. MŚ 2022.



Portugalia - Irlandia 2-1

Bramki: 0-1 Egan (45.), 1-1 Ronaldo (89.), 2-1 Ronaldo (90.+5)