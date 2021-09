Chodzi o rekord wszech czasów pod względem liczby bramek zdobytych dla reprezentacji. Dublet ustrzelony w meczu eliminacji mistrzostw świata z Irlandią pozwolił Portugalczykowi zostać samodzielnym liderem tej wyjątkowej klasyfikacji. Poprzednim rekordzistą był Irańczyk Ali Daei.



Dzięki temu wyczynowi CR7 trafił do "Księgi rekordów Guinnessa". Otrzymał już nawet oficjalny certyfikat.



- Zawsze dobrze jest być uznawanym za rekordzistę świata. Czas spróbować poprawić swój wynik - zadeklarował Ronaldo w mediach społecznościowych.



Po strzeleniu drugiego gola Irlandii 36-latek w euforii ściągnął koszulkę, za co zgodnie z przepisami obejrzał żółtą kartkę, która wyklucza go z gry w meczu Azerbejdżanem. Kapitan reprezentacji Portugalii otrzymał więc zgodę na to, by opuścić zgrupowanie kadry i rozpocząć przygotowania do gry w barwach nowego klubu - Manchesteru United ( więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ - kliknij! ).

