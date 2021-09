W niedzielnym meczu eliminacji mistrzostw świata, Islandia zremisowała 2-2 z Macedonią Północną, odrabiają dwa gole. Obie reprezentacje w tabeli są za Niemcami, Armenią i Rumunią, a zwłaszcza szanse Islandii na wyjazd na mundial do Kataru są już iluzoryczne. A jednak spotkanie z Macedonią Północną przeszło do historii za sprawą autora wyrównującego gola w 84. minucie.





Arnór, Eidur i Andri Guðjohnsen - piłkarska rodzina z Islandii

Andri Lucas Guðjohnsen ma 19 lat (ur. 2002) i jest zawodnikiem drużyn młodzieżowych Realu Madryt. Gol w meczu z Macedonią Północną był jego pierwszym w reprezentacji Islandii.



Jego tata, Eiður Smári Guðjohnsen (ur. 1978), to legenda islandzkiego futbolu - były piłkarz Barcelony, Chelsea, Monaco, Tottenhamu, czy Boltonu. Reprezentacyjną karierę zakończył z 26 golami, ćwierćfinałem Euro 2016 z Francją, gdzie Islandia osiągnęła swój historyczny sukces, pokonując Anglię i wychodząc z grupy bez porażki. Eiður Smári Guðjohnsen jest teraz w sztabie trenerskim reprezentacji Islandii. - Staraliśmy się, by nasz kontakt na zgrupowaniu był jak najbardziej profesjonalny - mówił po meczu z Macedonią Północną Andri Lucas. Jak przyznał w rozmowie z mediami na Islandii, nie pamięta dobrze momentu strzelenia swojego pierwszego gola. - Miło było go sobie obejrzeć w powtórce na wideo. Bardzo cieszę się, że zdobyłem bramkę w meczu u siebie, to wielka radość patrzeć jak nasi kibice świętują taką bramkę - dodawał.



Islandia z historyczną zmianą ojca i syna

Eiður Smári Guðjohnsen w swoim debiucie w reprezentacji (Estonia - Islandia w kwietniu 1996 roku) zmienił na boisku swojego ojca, Arnóra Guðjohnsena (ur. 1961, 14 goli dla reprezentacji).

Tego typu zmiana ojciec - syn w oficjalnym meczu reprezentacji narodowej zdarzyła się pierwszy raz w historii futbolu.

