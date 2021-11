Coraz mniej niewiadomych w drodze na mistrzostwa świata, które w 2022 roku rozegrane zostaną w Katarze.

Sytuację w tabelach grup eliminacji mistrzostw świata sprawdzisz TUTAJ.



Po niedzielnych meczach Hiszpanii ze Szwecją (1:0) i Portugalii z Serbią (1:2) wiemy już, że ze strefy europejskiej bezpośredni awans wywalczyły: Niemcy, Dania, Francja, Belgia, Chorwacja, Hiszpania i Serbia. O krok od wygrania grupy są: Włochy, Holandia i Anglia.

Baraże. Coraz mniej niewiadomych

Coraz mniej również możliwości układu tabeli drugich miejsc, która będzie podstawą losowania para barażowych w I rundzie "dogrywki o Katar".

Polacy mają jeszcze matematyczne szanse na bezpośredni awans, dlatego wśród ekip pewnych na 100 procent awansu nie ma Anglii, ale nie należy serio brać pod uwagę scenariusza, w którym Anglia przegrywa z San Marino, a my równocześnie wygrywamy z Węgrami, nadrabiając w tym korespondencyjnym pojedynku sześć bramek do Anglików. To wkładamy między bajki.

Mamy natomiast zapewniony udział w barażach. Kluczową kwestią jest rozstawienie w ich I rundzie. U siebie zagra bowiem sześć najlepszych drużyn w drugich miejsc. Obecnie zajmujemy miejsce w czołowej szóstce, ale to się jeszcze może zmienić...

Baraże. Tabela drugich miejsc

Tabela drugich miejsc przedstawia się przed poniedziałkowymi meczami następująco (mecze, punkty, różnica goli):

Portugalia 8 17 +11 Rosja 8 16 +9 Szwajcaria 7 15 +9 Szwecja 8 15 +6 Polska 7 14 +9 Walia 7 14 +5



Szkocja 7 14 +5 Macedonia Płn. 8 12 +3 Turcja 7 12 +1 Finlandia 7 11 +2

W barażach zagrają ponadto Austriacy i Czesi, jako najlepsi zwycięzcy grup Ligi Narodów spośród drużyn, które nie wywalczyły już bezpośredniego awansu. Czesi mogą awansować z drugiego miejsca w swojej grupie, mogą nawet być rozstawieni w barażach, a w ich miejsce z LN wskoczą do barażowej "12" Walijczycy.

Dodatkowo: Finlandia może być jeszcze w grupie wyprzedzona przez Ukrainę, a Turcja przez Norwegię.

Rozstawienie w barażach mają zapewnione: Portugalia i Rosja. Wiadomo ponadto, że na pewno rozstawiona nie będzie Macedonia Północna i Austria.

Scenariusze meczu z Węgrami - wygrana

Jakie mamy scenariusze dotyczące Polski?

Wiemy na pewno, że wygrana z Węgrami daje nam rozstawienie w I rundzie baraży. Jeśli wygramy, nie będziemy musieli oglądać się na sytuację w innych grupach - w marcu pierwszy mecz barażowy zagramy na Stadionie Narodowym w Warszawie. Jeśli wygramy, to o tym, kto będzie gospodarzem meczu w II rundzie zadecyduje losowanie.

Scenariusze meczu z Węgrami - remis

Jeśli natomiast zremisujemy z Węgrami, to zachowamy duże szanse na rozstawienie. Przy remisie będziemy mieli 15 punktów i stosunek bramek +9. Aby w tabeli drugich miejsc wyprzedziło nas sześć drużyn, musiałoby się wiele wydarzyć, musiałyby zostać spełnione łącznie cztery poniższe warunki.

Po pierwsze - w grupie C: Szwajcaria nie przegra z Bułgarią lub (to druga podopcja) Włochy nie przegrają z Irlandią Północną różnicą większą niż dwa gole.

Po drugie - w grupie E: Walia wygra z Belgią.

Po trzecie - w grupie F: Szkocja wygra z Danią.

Po czwarte - w grupie G: Turcja wygra z Czarnogórą różnicą co najmniej ośmiu goli i równocześnie Holandia co najmniej zremisuje z Norwegią lub (to druga podopcja) Turcja wygra z Czarnogórą różnicą co najmniej ośmiu goli i równocześnie Norwegia wygra z Holandią różnicą co najmniej siedmiu goli.

Powiedzmy sobie szczerze - szansa, że zostaną spełnione wszystkie cztery warunki łącznie jest bardzo, bardzo mała, jeśli nie zerowa, biorąc pod uwagę choćby "kosmiczne" warunki z grupy G, a także mało prawdopodobne równoczesne "wpadki" Belgii i Danii.

Zatem można pokusić się o stwierdzenie, że w przypadku remisu z Węgrami mamy ogromną, graniczącą niemal z pewnością szansę, by w I rundzie barażowej być zespołem rozstawionym.

Scenariusze meczu z Węgrami - porażka

I wreszcie trzeci scenariusz. W takiej sytuacji nasz los będzie mocniej osadzony w nogach rywali. A konkretnie, co się musi wydarzyć, byśmy nie byli rozstawieni?

Muszą zostać spełnione co najmniej dwa warunki z czterech poniższych.

Po pierwsze - w grupie D: Finlandia wygra wysoko z Francją, nadrabiając do nas w sumie siedem goli (czyli np. my przegramy dwoma, to Finlandia musi wygrać pięcioma, my przegramy czterema, to Finlandia musi wygrać trzema itp.).

Po drugie - w grupie E: Walia co najmniej zremisuje z Belgią lub przegra, ale nadrobi do nas w sumie cztery gole (czyli np. my przegramy pięcioma golami, Walia jednym) lub (to druga podopcja) Czechy wygrają z Estonią, nadrabiając do nas w sumie sześć goli (czyli np. my przegramy dwoma, to Czechy muszą wygrać czterema, my przegramy trzema, to Czechy muszą wygrać trzema itp.).

Po trzecie - w grupie F: Szkocja co najmniej zremisuje z Danią lub przegra, ale nadrobi do nas w sumie cztery gole (czyli np. my przegramy pięcioma golami, Szkocja jednym itp.).

Po czwarte - w grupie G: Turcja wygra z Czarnogórą lub Norwegia wygra z Holandią, ale - przy "wpadce" Turcji - nie wyżej niż różnicą 14 goli.

Jeśli choć dwa powyższe scenariusze się spełnią, nie będziemy rozstawieni. Jeśli jednak nie - nadal będziemy w czołowej szóstce tabeli drużyn z drugich miejsc.

Można przypuszczać, że bez trudu spełni się czwarty warunek (wygrana Turcji z Czarnogórą z grupy G) i pozostanie drżenie o to, by nie spełnił się jeszcze jeden. "Niebezpiecznie" wygląda kwestia Czechów, którzy mogą sobie urządzić strzelanie z Estonią. Mniej prawdopodobne są remisy Szkotów z Duńczykami, którzy nie stracili w tych eliminacjach choćby punktu oraz Walijczyków z Belgami. Mniej prawdopodobnie, ale jednak możliwe...

Reasumując - sytuacja nie jest zatem zła. Można nawet powiedzieć, że przed meczem z Węgrami jest wręcz - w kontekście rozstawienia w barażach - komfortowa. Najważniejsze, że wszystko zależy od nas.

Losowanie baraży MŚ 2022 - w piątek 26 listopada o godz. 17 w Zurychu. Baraże odbędą się pod koniec marca 2022 roku - półfinały 24 i 25 marca (czwartek-piątek), a finały 28 i 29 marca (poniedziałek i wtorek).

Polska - Węgry. Gdzie obejrzeć mecz?

Transmisja pojedynku Polska - Węgry w poniedziałek od godziny 20:45 w TVP 1, TVP Sport, Polsat Sport Premium 1 i Polsat Box Go.