Austriacy znajdą się w barażach o mundial dzięki wygraniu swojej grupy Ligi Narodów. W piątkowym losowaniu będą nierozstawieni, podobnie jak reprezentacja Polski.



Na mundial przez Ligę Narodów

Choć rozgrywki Ligi Narodów w Dywizji B i grupie pierwszej zakończyły się w listopadzie 2020 roku, będą miały ogromne przełożenie na dwustopniowe baraże do mistrzostw świata w roku 2022, do których dojdzie w marcu. Austriacy wygrali swoją grupę, w której konfrontowali się z niżej notowanymi w światowym rankingu Norwegią, a także Rumunią i Irlandią Północną.

W sześciu meczach podopieczni trenera Franco Fody osiągnęli cztery zwycięstwa, tylko raz remisując i przegrywając. Styl sukcesów Austrii nie był imponujący. Każda wygrana była osiągana minimalnie (różnicą jednego gola), a remis z Norwegią ekipa nazywana "Das Team" uratowali w czwartej doliczonej do podstawowego czasu minucie.

El. MŚ. Obnażyły mankamenty w grze Austrii

Mankamenty w grze Austrii obnażyły właściwe eliminacje do mistrzostw świata. W porachunkach w grupie G austriaccy piłkarze grali rolę typowych średniaków - za silnych na ekipy uznawane za autsajderów i za słabych na uznane futbolowe marki. Kluczowe dla ewentualnej walki o drugie miejsce w grupie były potyczki z Izraelem i Szkocją. Bilans w tych spotkaniach Austrii to jedno zwycięstwo, dwa remisy i dwie porażki.

Świeżo w pamięci można mieć lepszą wersję austriackiej piłki nożnej - choćby tej pokazanej przez tę kadrę narodową na Euro 2020. Na tym turnieju Austria przełamała opór walecznej Macedonii Północnej, dominowała w meczu z Ukrainą, (choć nie wyraża tego końcowy wynik), osiągnęła cel minimum, jakim było wyjście z grupy, a już w fazie pucharowej zmusili do ogromnego wysiłku późniejszych mistrzów Europy, czyli Włochów.

Polska - Austria. Ostatnie mecze i czołowi piłkarze rywala

Po raz ostatni do potyczki pomiędzy Polską i Austrią doszło właśnie w eliminacjach do ostatnich mistrzostw Europy. Wówczas górą byli "Biało-Czerwoni" pod wodzą selekcjonera Jerzego Brzęczka, choć w obu spotkaniach dopisało szczęście. Pierwszy mecz we Wiedniu wygraliśmy 1-0 po trafieniu Krzysztofa Piątka, w drugim spotkaniu pół roku później zremisowaliśmy bezbramkowo w Warszawie, co nie tworzyło nam większego problemu w grupie.



Filarami drużyny są doświadczeni David Alaba (obrońca, Real Madryt), pomocnik i kapitan Julian Baumgartlinger (Bayer Leverkusen), a także najlepszy strzelec obecnej kadry Marko Arnautović (napastnik, Shanghai Port). Coraz częściej o sile austriackiego futbolu decydują jednak młode talenty, gracze określani także mianami wschodzących gwiazd Bundesligi, jak Sasa Kalajdzic, czy Christoph Baumgartner.



Baraże MŚ 2022. Kiedy? Jakie zasady? Ile rund i ile reprezentacji?

W europejskich barażach o MŚ 2022 w Katarze zagra 12 reprezentacji. Dziesięć z nich to drużyny z drugich miejsc w grupach eliminacyjnych. Dwie znajdą się w barażach dzięki Lidze Narodów (zwycięzcy grup LN, którzy nie zajęli 1. ani 2. miejsca w eliminacjach MŚ). Baraże (play-off) o mundial 2022 mają dwie rundy - półfinały oraz finały. Zasady:

- półfinały - jeden mecz na stadionie drużyny rozstawionej (w sumie będzie sześć półfinałów),

- finały - gospodarze zostaną wylosowani (w sumie trzy finały).

Z europejskich barażów na MŚ 2022 pojadą trzej zwycięzcy finałów. Losowanie barażów MŚ 2022 - w piątek 26 listopada o godz. 17 w Zurychu. Baraże MŚ 2022 odbędą się pod koniec marca 2022 roku - półfinały 24 i 25 marca (czwartek-piątek), a finały 28 i 29 marca (poniedziałek i wtorek).

MR