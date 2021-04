Niezwykłą prognozą podzielił się właśnie Arsene Wenger, odpowiadający w FIFA za rozwój futbolu. Oznajmił, że w trakcie najbliższych finałów MŚ - zaplanowanych na 2022 rok - pozycję spaloną będzie sygnalizowała specjalnie zaprogramowana aparatura.

Wydawało się, że system VAR zdominuje technologiczny aspekt futbolu na lata. Tymczasem już w przyszłym roku doczekać się mamy kolejnej nowinki w tej dziedzinie. Odnosić się ona będzie ściśle do sygnalizacji pozycji spalonej.



- Myślę, że ofsajd sygnalizowany automatycznie będzie częścią gry już w 2022 roku - powiedział Arsene Wenger w audycji FIFA Living Football. - Arbiter biegający po linii otrzyma bezpośredni sygnał do słuchawki i na zegarek.



Nie wiadomo, na ile jest to wizja prawdopodobna. O tym, że tego typu technologia jest w piłce nożnej niezbędna, pokazał niedawny mecz eliminacyjny pomiędzy Serbią i Portugalią. Gol strzelony przez Cristiano Ronaldo nie został uznany, mimo że piłka przekroczyła linię bramkową całym obwodem. Nie doszłoby do takiej sytuacji, gdyby zastosowano znany już system Goal Line.

Arsene Wenger chce oglądać mundial co dwa lata

Wenger ma głowę pełną pomysłów. Czy każdy z nich jest słuszny? Były wieloletni menedżer Arsenalu zaproponował niedawno, by mistrzostwa świata i mistrzostwa Europy odbywały się nie co cztery, lecz co dwa lata. Póki co, jest to tylko sugestia - mimo że wygłaszana publicznie nie po raz pierwszy.



Mundial w Katarze zaplanowano w terminie 21 listopada -18 grudnia 2022 roku.



