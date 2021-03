W meczu el. MŚ 2022 Polacy przegrali z Anglikami na Wembley 1-2. Podopieczni Garetha Southgate'a wywalczyli zwycięstwo w 85. minucie, gdy Wojciecha Szczęsnego pokonał Harry Maguire. Nasz bramkarz przyznał, że obrońca rywala uderzył zbyt mocno, co odebrało mu szansę na dobrą interwencję.

Anglicy objęli prowadzenie w 19. minucie, gdy Harry Kane wykorzystał rzut karny po faulu Michała Helika na Raheemie Sterlingu.



Pierwsza połowa była bardzo słaba w naszym wykonaniu. Polacy nie byli w stanie oddać choćby jednego strzału. Sytuacja nieco zmieniła się po zmianie stron i w 58. minucie zdołaliśmy doprowadzić do wyrównania.





Szczęsny: Porażka na Wembley po stałym fragmencie gry boli

- W pierwszej połowie byliśmy zbyt pasywni, graliśmy piątką z tyłu. W drugiej odsłonie nasi wahadłowi zagrali wyżej. Dzięki temu byliśmy w stanie parę razy dograć piłkę na połowę przeciwnika. Wyglądało to nieźle. To boli, przyjechaliśmy na Wembley i przegraliśmy po stałym fragmencie gry. Jest niedosyt, ale pokazaliśmy, że damy radę grać z silnymi - przyznał Wojciech Szczęsny w rozmowie z TVP Sport.

