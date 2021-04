Analityczny serwis Gracenote przedstawił zaktualizowane prognozy, dotyczące rozstrzygnięć w strefie europejskiej eliminacji mistrzostw świata. Według ekspertów Polacy na imprezę w Katarze nie pojadą.

Podopieczni Paulo Sousy w pierwszym starciu eliminacji zremisowali 3-3 z Węgrami. Następnie pokonali 3-0 Andorę i przegrali 1-2 z Anglią. Mają więc w dorobku cztery punkty i w tabeli grupy eliminacyjnej zajmują czwartą lokatę.

Według Gracenote, nasz zespół nie może marzyć o wyjeździe na mistrzostwa świata. W najnowszej prognozie, uwzględniającej ostatnie spotkania nie "łapie" się on nawet do promocji poprzez baraże.



Największe szanse na awans mają aktualnie drużyny Danii, Francji i Belgii - po 90%. Nieco mniejsze, lecz wciąż bardzo duże - Anglia, Portugalia i Włochy (po 80%). Bezpośrednio przepustki wywalczą sobie też najprawdopodobniej Hiszpania, Niemcy (70%), Holandia i Chorwacja (50%).



Kto według serwisu awansuje po barażach? Wskazuje on Turcję, Szwecję i Szwajcarię. Naszego zespołu w gronie tym brakuje.



