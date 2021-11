Sali urodził się 23 lutego 2006 roku w Toronto. Mając 11 lat przeniósł się do szkółki Barcelony, po tym jak wypatrzyli go "łowcy talentów" katalońskiego klubu. Były słynny reprezentant Rumunii Gheorghe Hagi namówił następnie ojca Saliego, by wrócił do Rumunii z synem. W wieku 15 lat Enes Sali zadebiutował w ekstraklasie w barwach drużyny Farul Konstanca. We wrześniu został najmłodszym strzelcem bramki w lidze.

Być może Sali dostanie szansę debiutu w seniorskiej reprezentacji w spotkaniu z Islandią albo Liechtensteinem.

W tabeli grupy J po ośmiu z dziesięciu kolejek prowadzą Niemcy - 21 punktów, przed Rumunią - 13, Macedonią Północną - 12, Armenią - 12, Islandią - 8 i Liechtensteinem - 1.

W tym roku (28 marca) w polskiej kadrze w meczu el. MŚ 2022 z Andorą (3-0) wystąpił po raz pierwszy Kacper Kozłowski - miał 17 lat i 163 dni. Został drugim najmłodszym debiutantem w historii. Włodzimierz Lubański w 1963 roku liczył 16 lat i 188 dni.

giel/ cegl/