Były piłkarz FC Barcelona i reprezentacji Hiszpanii Xavi po sezonie kończy bogatą karierę. To koniec "niezapomnianego wyścigu, który trwał przez 21 lat".

Zdjęcie Xavi /AFP

Xavi, który gra dla katarskiego Al Sadd SC, razem z Barceloną wywalczył osiem tytułów mistrza Hiszpanii i cztery razy wygrał Ligę Mistrzów.

Reklama

Mistrz świata z 2010 roku i dwukrotny mistrz Europy teraz będzie trenerem.

"To, co osiągnąłem w ciągu dwóch dekad, było przywilejem. Dlatego uważam, że moim obowiązkiem jest dalsze funkcjonowanie w piłce nożnej, gdzie tylko to jest możliwe" - powiedział Xavi, cytowany przez hiszpański dziennik "As".

"Moja filozofia jako trenera odzwierciedla styl, który rozwinęliśmy przez wiele lat pod wpływem Johana Cruyffa i La Masii, którego największym wykładnikiem jest sposób gry Barcelony. Kocham jak zespoły przejmują inicjatywę na boisku, prezentują ofensywny futbol i wracają do istoty tego, co wszyscy kochamy z czasów dzieciństwa: posiadania piłki" - dodał.

Xavi to wychowanek Barcelony, w której występował do 2015 roku, kiedy trafił do Kataru.

"W ciągu najbliższych czterech tygodni rozegram ostatnie mecze w niezapomnianym wyścigu, który trwał przez 21 lat i który trwał na całym świecie. Gra w piłkę do 39. roku życia to był przywilej" - stwierdził kończący karierę zawodnik.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Liga Mistrzów. Ernesto Valverde (Barcelona): Rezultat pozostaje otwarty. Wideo © 2019 Associated Press

Pawo