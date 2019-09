Tak słabo Barcelona nie otworzyła sezonu od 25 lat. Gerard Pique twierdzi, że powodem słabej formy graczy "Dumy Katalonii" jest przedsezonowe tournée, podczas którego zespół rozgrywał mecze na trzech kontynentach.

Wtorkowe zwycięstwo z Villarrealem 2-1 pozwoliło Katalończykom złapać głębszy oddech, bo w pięciu wcześniejszych spotkaniach Primera Division zdobyli tylko siedem punktów. Nie chodzi jedynie o wyniki, ale na początku nowego sezonu najbardziej niepokojący jest styl marny gry zespołu.



Gerard Pique przyznał po meczu z Villarrealem, że gracze Barcelony są w dyspozycji dalekiej od optymalnej i wskazał główną przyczynę.

- Przedsezonowe mecze nie działały na naszą korzyść. Było wiele podróży, a mało treningów - przekonywał doświadczony stoper Barcelony.

- Wielu z nas to odczuwa i nie jesteśmy jeszcze w najwyższej formie. Nie tylko sam Messi. Ale musimy walczyć, bo musimy wygrywać - dodał Pique.

- Spójrzcie na to, co przytrafiło się Messiemu (na początku sezonu ma problemy ze zdrowiem - red.), ale nie szukam wymówek. W zespole są odpowiedni ludzie, żeby zastąpić go i mam nadzieję, że szybko wróci - powiedział obrońca "Blaugrany".

- Jesteśmy Barceloną i nie możemy szukać wymówek. Musimy wygrywać. Wynik meczu z Villarrealem jest bardzo dobry - dodał Pique.

Piłkarze Barcy i trener Ernesto Valverde mają nadzieję, że drużyna będzie wskakiwać na wyższe obroty, ale na tym etapie sezonu nie ma wiele czasu na korygowanie niedociągnięć z okresu przygotowawczego. Kibice oczekują zwycięstw w każdym meczu, a rywale chcą uciekać w tabeli.

- Rozumiem ludzi, którzy płacą za bilety. Mają prawo wyrażać to, co czują - powiedział Pique. - Chcielibyśmy wygrywać wszystkie mecze, ale piłkarze są ludźmi i trudno wycisnąć z siebie sto procent w każdym spotkaniu. Nie jesteśmy maszynami.

