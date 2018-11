Ousmane Dembele nie zaaklimatyzował się dobrze w Barcelonie i goal.com twierdzi, że młody Francuz poprosił władze klubu o zgodę na transfer już w zimowym okienku.

21-letni Dembele to bez wątpienia jeden z najbardziej perspektywicznych piłkarzy, ale w Barcelonie mają już dość jego braku dyscypliny i są skłonni pozwolić mu odejść.

Nie będzie to łatwe, bo "Duma Katalonii" słono za Francuza zapłaciła. Chcąc uzupełnić lukę po zaskakującym odejściu Neymara do PSG, wykupiła Dembele z Borussii Dortmund za 105 mln euro (plus bonusy sięgające nawet 40 mln). Jest więc niewiele klubów, które stać na wschodzącą gwiazdę piłki.

Goal.com przekonuje więc, że szefowie Barcelony mogą chcieć wykorzystać Dembele jako kartę przetargową w staraniach o odzyskanie Neymara. Brazylijczyk wysyła sygnały, że transfer do paryskiego giganta był błędem i chciałby powrócić do Katalonii.



Dembele rozegrał w obecnym sezonie 16 meczów, ale tylko dwa w pełnym wymiarze czasowym. Strzelił siedem goli i zaliczył dwie asysty.

Po niedawnej wpadce, gdy zaspał na trening, trener Ernesto Valverde odsunął go od składu. W ostatnim spotkaniu - z Atletico w Madrycie Dembele powrócił do gry i strzelił gola na wagę remisu.

