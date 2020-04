Juventus chciał go kupić, Barcelona była gotowa sprzedać, ale plany gigantom pokrzyżował... sam zawodnik. Arthur Melo rozesłał po hiszpańskich mediach oświadczenie, że z Camp Nou nie zamierza się ruszać.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. 11-latek z Polski wyróżniony przez Barcelonę. Zdobył piękne bramki. Wideo INTERIA.TV

Układał wydawał się dość prosty - jest kupiec, jest gotowość sprzedaży, brakuje jednak najważniejszego - chęci zawodnika. I Arthur nie zamierzał nawet udawać, że jest inaczej.

Reklama

Brazylijczyk w lipcu 2018 r. przyszedł na Camp Nou za 30 mln euro z Gremio, ale do końca nie spełniał pokładanych w nim nadziei.

24-latek w tym sezonie zagrał 16 spotkań w Primera Division, zdobył trzy bramki i zaliczył trzy asysty. Nie jest to wstydliwy wynik, ale też nie na tyle dobry, by Barcelona chciał go zatrzymać za wszelką cenę. Hiszpanie byli więc w stanie negocjować transfer z mistrzami Włoch, szczególnie że w czasach koronawirusa wpływy są na wagę złota.



Plany obu klubom pokrzyżował jednak sam zawodnik i zrobił to w dość niecodzienny sposób. W takich sytuacjach piłkarze wypuszczają kontrolowane wycieki, czasem chlapną coś w wywiadzie, tymczasem Arthur wszystko dokładnie przemyślał i do redakcji hiszpańskich mediów sportowych rozesłał oświadczenie.



"Interesuje mnie tylko dalsza gra w Barcelonie i w tej kwestii jestem pewny siebie oraz spokojny. Tu czuję bardzo dobrze" - napisał Arthur, jednocześnie dziękując Barcelonie za codzienną współpracę oraz zaufanie.