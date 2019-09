Arda Turan, który wciąż jest piłkarzem Barcelony, został skazany na prawie trzy lata więzienia w zawieszeniu za użycie broni palnej w szpitalu, gdzie trafił po scysji z tureckim piosenkarzem.

Turan, który jest wypożyczony do Istanbul Basaksehir, w zeszłym roku wdał się w awanturę z Berkayem Sahinem, która skończyła się złamaniem nosa gwiazdy popu. 32-letni piłkarz pojawił się potem w szpitalu, gdzie wylądował poszkodowany i oddał strzał w podłogę.

W środę Turan został skazany za wywałanie paniki, nielegalne posiadanie broni i niezamierzone spowodowanie obrażeń ciała. Sąd skazał go na dwa lata i osiem miesięcy w zawieszeniu. Zawodnik nie pójdzie za kratki, jeśli w ciągu pięciu lat nie popełni kolejnego przestępstwa.

Z kolei Istanbul Basaksehir ukarał Turana grzywną w wysokości 350 tysięcy funtów.

Według doniesień Berkay Sahin w październiku zeszłego roku był ze swoją żoną Ozlem Adą w ekskluzywnym klubie nocnym w Stambule, kiedy doszło do awantury. Pani Sahin powiedziała gazecie "Haberturk", że Turan kierował do niej obraźliwe uwagi, a następnie zaatakował jej znanego w Turcji męża. Piosenkarz potem został zabrany do szpitala na operację złamanego nosa.

To nie był jednak koniec incydentu. Turan pojawił się bowiem w szpitalu z bronią, rzekomo błagając o wybaczenie. Panika wybuchła, kiedy piłkarz wystrzelił w ziemię.

W środę na jednym z portali społecznościowych Turan przeprosił klub i rodzinę za "chwilową pomyłkę".

Dodał jednak, że zarzut, jakoby słownie nękał panią Sahin, był "ciężkim i brzydkim oszczerstwem". Sąd uniewinnił go od zarzutów molestowania seksualnego.

"Wyciągnąłem wnioski z tych wydarzeń. Moim największym celem jest, aby moja rodzina, moja droga żona, mój klub i przyjaciele byli dumni" - napisał Turan.



Zdjęcie Arda Turan (z lewej) i Lionel Messi / AFP

