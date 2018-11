Hiszpański mistrz świata i Europy Andres Iniesta oskarżył Jose Mourinha o to, że wprowadził złe wzorce do hiszpańskiego futbolu i zatruł relacje między dwoma największymi klubami - Barceloną i Realem Madryt.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Iniesta znów zachwyca! Kolejny gol dla Vissel Kobe. Wideo © 2018 Associated Press

Portugalski trener znany jest ze stosowania psychologicznych gierek. Zwłaszcza za czasu jego pracy w Realu Madryt media rozpisywały się o tym, że nie cofa się przed prowokacjami czy manipulacjami, aby zdobyć przewagę nad rywalami. Takimi kontrowersyjnymi metodami chciał zbudować kolektyw.

Reklama

- Odegrał kluczową rolę w zepsuciu relacji między Barceloną a Realem Madryt - powiedział Iniesta i podkreślił, że "zła krew" jaka pojawiła się między piłkarzami obu zespołów przeniknęła do szatni reprezentacji Hiszpanii.



- To było nie do zniesienia. Wszystko to wyrządziło wiele szkód. Nie miało to nic wspólnego z rywalizacją. To po prostu nienawiść - ocenił Iniesta.

W identycznym tonie wypowiedział się zaledwie przed kilkoma dniami były kapitan Realu - Iker Casillas.



- Jestem madridistą i chciałbym, żeby Madryt zawsze wygrywał, ale nie chciałem być aż tak ekstremalny - powiedział były partner Iniesty z reprezentacji Hiszpanii, z którym wspólnie cieszyli się ze zdobycia tytułu mistrza świata (2010 rok) oraz dwukrotnie tytułu mistrza Europy (2008 i 2012).

Zdjęcie Andres Iniesta i obrońca Realu Sergio Ramos / AFP

MZ