Dwie pierwsze i dwie ostatnie drużyny rządzą odpowiednio wśród Asów i Cieniasów. Młodzież Legii i Lecha spisała się bardzo dobrze. Dużo gorsi byli piłkarze i rządzący w Koronie Kielce i ŁKS-ie.

Asy:

Pavels Steinbors (Arka Gdynia)



Gdyby nie jego kapitalne interwencje, Arka Gdynia dołączyłaby do grona spadkowiczów znacznie wcześniej niż trzy kolejki przed końcem rozgrywek. W wielu meczach był najjaśniejszym punktem drużyny. Nic więc dziwnego, że nie zamierza bronić żółto-niebieskich barw na zapleczu PKO Ekstraklasy i może teraz przebierać w ofertach.

Rafael Lopes (Cracovia)



Już na początku swojego pobytu w Krakowie stanął przed trudnym zadaniem - miał zastąpić Airama Cabrerę, który w poprzednim sezonie zdobył dla "Pasów" 14 ligowych bramek. Podołał jednak wyzwaniu - trafiał do siatki 11 razy, dołożył do tego cztery asysty. Trudno wyobrazić sobie bez niego ofensywę Cracovii.

Sergiu Hanca (Cracovia)



Jego żona Andreea wyróżniała się na trybunach, a on dzielił i rządził na prawej flance w drużynie Cracovii. Ma za sobą kapitalny sezon, a fani "Pasów" zapamiętają mu zwłaszcza bramkę strzeloną we wrześniowej Świętej Wojnie. Do gola w starciu z Wisłą dołożył jeszcze osiem trafień i siedem asyst w pozostałych meczach. W przyszłym sezonie poprawi ten wynik?



Pelle van Amersfroort (Cracovia)



Holender dołączył do Cracovii w lipcu ubiegłego roku i z miejsca stał się ważnym ogniwem drużyny prowadzonej przez trenera Michała Probierza. Przegapił tylko trzy ligowe potyczki. W pozostałych - z dwoma wyjątkami - wystąpił od pierwszej minuty. Był nie do zdarcia!



Kamil Jóźwiak (Lech Poznań)

Prawdopodobnie najlepszy młodzieżowiec minionego sezonu, a także przyszłość reprezentacji. Mimo dopiero 22-lat był motorem napędowym Lecha. Z jego kapitalnych zagrań można by złożyć fascynującą kompilację.

Igor Angulo (Górnik Zabrze)



"Angulo-gol" - zwykli skandować kibice zgromadzeni na stadionie w Zabrzu. 36-latek zdaje się oszukiwać upływający czas. W minionym sezonie znów był kluczowym piłkarzem Górnika, z którym na finiszu rozgrywek pożegnał się ze łzami w oczach. Jego przenosiny do indyjskiego FC Goa to prawdziwy cios dla całej Ekstraklasy.



Marek Kozioł (Korona Kielce)



Robił, co mógł, by utrzymać Koronę w Ekstraklasie, lecz był z góry skazany na porażkę. Mimo to zdołał wyrobić sobie markę jednego z najlepszych fachowców wśród bramkarzy w całej lidze.



Christian Gytkjaer (Lech Poznań)



Oto król strzelców PKO Ekstraklasy w sezonie 2019/20 i jeden z najlepszych piłkarzy w całej stawce! Na jego odejściu wiele straci nie tylko Lech Poznań, ale i cała liga. Duńczyk ma już jednak przed sobą nowy cel - strzelanie goli w barwach beniaminka Serie B - drużyny AC Monza - którego właścicielem jest sam Silvio Berlusconi.



Dani Ramirez (ŁKS/Lech Poznań)



Najpierw czarował w barwach ŁKS-u, a później Lecha Poznań. Przyjemnie patrzy się na operującego piłką Hiszpana. Do wrażeń artystycznych dołożył też niezłe liczby - 10 goli i tyle samo asyst, a wciąż nie powiedział swojego ostatniego słowa. W Poznaniu będą mieć z niego sporo pociechy.



Tymoteusz Puchacz (Lech Poznań)



Jeszcze przed rokiem występował głównej na boiskach pierwszej ligi, lecz bez kompleksów wkomponował się w drużynę "Kolejorza". Imponował nie tylko motoryką i techniką użytkową, ale też uniwersalnością. Z powodzeniem radzi sobie na lewej obronie, ale i w pomocy po obu stronach boiska.



Flavio Paixao (Lechia Gdańsk)



W minionym sezonie został najskuteczniejszym obcokrajowcem w historii Ekstraklasy. Jego licznik zatrzymał się na 79 trafieniach, lecz w kampanii 2020/21 Portugalczyk będzie z pewnością śrubował swój rekord.



Paweł Wszołek (Legia Warszawa)



Po transferze do Legii zdołał pokazać, jak wiele nauczył się podczas sześcioletniego pobytu na obczyźnie. Z czasem nieco obniżył loty, lecz w ogólnym rozrachunku zasłużył na nominację do Asów.



Michał Karbownik (Legia Warszawa)



Prawdziwe objawienie sezonu! Do Ekstraklasy wszedł nie tylko z drzwiami, ale i całą futryną. Nic dziwnego, że lista klubów potencjalnie zainteresowanych jego transferem zdaje się nie mieć końca.



Artur Jędrzejczyk (Legia Warszawa)



Kapitan, który poprowadził Legię do mistrzostwa, a przy tym jeden z najlepszych obrońców w całej Ekstraklasie. Czy trzeba coś jeszcze dodawać?



Jose Kante (Legia Warszawa)



Po feralnym wydarzeniu, do którego doszło podczas meczu ze Śląskiem Wrocław , Kante stracił sympatię wśród części kibiców mistrza Polski, lecz piłkarskiej jakości nie można mu odmówić. Gdy tylko grał, wnosił sporo jakości do ofensywy Legii.



Jorge Felix (Piast Gliwice)



Piłkarze Ekstraklasy wybrali go najlepszym zawodnikiem sezonu. Z werdyktem tym można dyskutować, lecz niewątpliwie Hiszpan zalicza się do grona czołowych graczy biegających po polskich boiskach.

Piotr Parzyszek (Piast Gliwice)



Pewny punkt drużyny Piasta, która udowodniła, że zeszłoroczne mistrzostwo nie było przypadkiem. Wystąpił we wszystkich 37 kolejkach, tylko dwa razy wchodząc z ławki.



Jakub Czerwiński (Piast Gliwice)

Z powodu kontuzji stracił znaczną część pierwszej połowy sezonu. Wrócił jednak w wielkim stylu, pokazując, że na swojej pracy zna się jak mało kto.

Dante Stipica (Pogoń Szczecin)



Transferowy majstersztyk Pogoni Szczecin. Zachwycał formą przez cały sezon. Jeden z najlepszych bramkarzy PKO Ekstraklasy.



Jakub Błaszczykowski (Wisła Kraków)



Kapitan, lider i podpora "Białej Gwiazdy" - na boisku i poza nim. Kto wie, co stałoby się z krakowską Wisłą, gdyby nie Błaszczykowski



Dominik Furman (Wisła Płock)



Lider "Nafciarzy" i dominator środka pola. W wielu spotkaniach decydował o końcowym wyniku, samotnie ciągnąc wózek.



Filip Starzyński (Zagłębie Lubin)



Najlepszy asystent minionego sezonu. Zanotował 11 ostatnich podań, do tego strzelił osiem goli. Kluczowa piłkarz w ekipie trenera Martina Szeveli.



Alan Czerwiński (Zagłębie Lubin)



Prawy obrońca "Miedziowych" zachwycał dynamiką, boiskową inteligencją i ciągiem na bramkę rywala. W przyszłym sezonie będzie bronił barw Lecha Poznań, co - być może - pozwoli mu jeszcze szerzej rozwinąć skrzydła.