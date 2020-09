W czwartej kolejce PKO Ekstraklasy formą zaimponowali piłkarze Górnika Zabrze. Efektownie ograli Legię i są liderem. Dołuje dalej Wisła Kraków i aż czterech piłkarzy tej drużyny znalazło się wśród Cieniasów.

ASY:

Petr Schwarz (Raków Częstochowa)



Etatowy wykonawca stałych fragmentów w Rakowie. Tym razem pewnie wykorzystał dwa rzuty karne. Mógł mieć na koncie hat-tricka, ale trzecią "jedenastkę" oddał Vladislavsowi Gutkovsisowi.



Marcin Cebula (Raków Częstochowa)



Był czołową postacią w Koronie Kielce. W tym sezonie świetnie prezentuje się w barwach Rakowa. Przeciwko Podbeskidziu Bielsko-Biała zdobył drugą bramkę w sezonie. Ma też dwie asysty.



Alan Uryga (Wisła Płock)



W rywalizacji przeciwko Wiśle Kraków zawsze prezentuje się bardzo dobrze. Tak było też tym razem. Trzeci raz w karierze strzelił gola byłemu klubowi.



Damian Rasak (Wisła Płock)



Jego gol był ozdobą spotkania z Wisłą Kraków. W piękny sposób ustalił wynik. Wykorzystał fakt, że miał dużo miejsca w polu karnym i trafił do siatki efektownymi "nożycami".



Michał Nalepa (Lechia Gdańsk)



Zagrał niezły mecz, szczególnie w ofensywie. Najpierw asystował przewrotką, a później sam zdobył bramkę.



Flavio Paixao (Lechia Gdańsk)



19 września, czyli w dniu meczu ze Stalą Mielec obchodził urodziny. Uczcił je najlepiej jak mógł, strzelając dwa gole.



Kto był Asem 4. kolejki PKO Ekstraklasy? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! Kto był Asem 4. kolejki PKO Ekstraklasy? Petr Schwarz (Raków Częstochowa) 7% Marcin Cebula (Raków Częstochowa) 7% Alan Uryga (Wisła Płock) 4% Damian Rasak (Wisła Płock) 3% Michał Nalepa (Lechia Gdańsk) 7% Flavio Paixao (Lechia Gdańsk) 0% Michał Kucharczyk (Pogoń Szczecin) 0% Bartosz Nowak (Górnik Zabrze) 14% Jesus Jimenez (Górnik Zabrze) 41% Alex Sobczyk (Górnik Zabrze) 3% Jakub Moder (Lech Poznań) 7% Jesus Imaz (Jagiellonia Białystok) 7%

głosów: 29

Michał Kucharczyk (Pogoń Szczecin)



Motor napędowy Pogoni. W meczu ze Śląskiem Wrocław, po jego dośrodkowaniu był rzut karny. Sam podszedł do "jedenastki" i pewnie ją wykorzystał.



Bartosz Nowak (Górnik Zabrze)



W poprzednim sezonie był czołową postacią Stali Mielec. Po awansie opuścił klub. Trafił do Górnika. To był świetny ruch zarówno dla klubu, jak i dla piłkarza. Szybko odnalazł się w zespole prowadzonym przez Marcina Brosza. W meczu z Legią Warszawa zdobył bramkę i zaliczył asystę. Po czterech kolejkach ma już po dwa trafienia i ostatnie podania.



Jesus Jimenez (Górnik Zabrze)



Po odejściu Igora Angulo on jest główną postacią w ofensywie Górnika. Świetnie radzi sobie w tej roli. Przy pierwszym golu w meczu z Legią popisał się sprytnym zagraniem piętą do Nowaka. W drugiej połowie sam trafił do siatki. Był to jego piąty gol w sezonie. Jak dotychczas jest najskuteczniejszym piłkarzem PKO Ekstraklasy.



Alex Sobczyk (Górnik Zabrze)



Napastnik, który więcej asystuje, niż strzela. Przeciwko Legii dwa razy po jego podaniach padały bramki. W sumie ma już na koncie cztery asysty. Zaliczył też debiutanckie trafienie w PKO Ekstraklasie.



Jakub Moder (Lech Poznań)



Strzały z dystansu to jego największy atut. Dzięki temu wywalczył rzut karny w derbach Poznania. Dał też Lechowi zwycięstwo, pewnie egzekwując "jedenastkę".



Jesus Imaz (Jagiellonia Białystok)



Najlepszy strzelec Jagiellonii. W tym sezonie zdobył już trzy bramki. W zeszłym tygodniu jego trafienie zapewniło punkt w rywalizacji z Podbeskidziem Bielsko-Biała. W ostatnim meczu popisał się dobrym strzałem z dystansu i dał "Jadze" zwycięstwo nad Piastem Gliwice.