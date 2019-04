Zmiany na szczycie i dnie tabeli! Lechia Gdańsk wróciła na pozycję lidera, kosztem Legii Warszawa. Do strefy spadkowej spadł za to Śląsk Wrocław, a uciekła z niej Arka Gdynia, która wygrała pierwszy mecz od listopada.

Wyniki, terminarz i tabela grupy mistrzowskiej Ekstraklasy

Asy:

Aleksandar Sedlar (Piast Gliwice)

To cichy bohater Piasta w ostatnich meczach. Od początku sezonu prezentuje równy poziom, a dowodzona przez niego defensywa nie straciła jeszcze gola w grupie mistrzowskiej. I to pomimo że w ostatnim meczu grała przez 70 minut w osłabieniu.



Piotr Parzyszek (Piast Gliwice)

Początek meczu był w jego wykonaniu bardzo dobry, co zwieńczył znakomitym golem "nożycami". Później było mu już ciężko, gdy Piast grał w osłabieniu, ale jak mógł pomagał drużynie w defensywie.

Konrad Michalak (Lechia Gdańsk)

Zagrał bodaj swój najlepszy mecz w barwach Lechii. Już w pierwszej połowie był bardzo groźny, a w drugiej zdobył ważną bramkę. Robił użytek ze swojej szybkości.

Artur Sobiech (Lechia Gdańsk)

Dał bardzo dobrą zmianę w meczu, który może zadecydować o losach mistrzostwa. Pojawił się na boisku przy stanie 0-1, a potem miał udział przy trzech z czterech bramek dla Lechii. Najpierw wykorzystał rzut karny, potem zmylił Bursztyna po wrzutce Lipskiego (ostatecznie nie trafił w piłkę, ale ta i tak wpadła do bramki), a w 89. minucie zachował zimną krew i pokonał bramkarza Pogoni w sytuacji sam na sam.

Jasmin Burić (Lech Poznań)

Widać było, że starcie z Legią podziałało na niego bardzo mobilizująco. Bronił jak w transie i skończył mecz z czystym kontem.



Filip Marchwiński (Lech Poznań)

17-latek wszedł na boisko z ławki i jak gdyby nigdy nic, załatwił Legię Warszawa w klasyku. Jego gol na razie kosztował największego rywala Lecha utratę pozycji lidera, a w konsekwencji może nawet doprowadzić do utraty tytułu mistrzowskiego.

Luka Zarandia (Arka Gdynia)

Jego akcja przełamała niemoc w spotkaniu Arki z Miedzią. Gruzin indywidualnymi akcjami starał się rozrywać obronę rywala.

Dominik Furman (Wisła Płock)

Zagrał, jak na lidera przystało. Najpierw z rzutu wolnego zdobył cudowną bramkę, a potem - także z rzutu wolnego - asystował przy golu Ariela Borysiuka.

Leszek Ojrzyński (trener Wisły Płock)

Cztery mecze i cztery zwycięstwa - tak dobrego początku w Płocku trenera Ojrzyńskiego nie spodziewał się chyba nikt. Przed jego przyjściem na zdobycie 12 punktów Wisła potrzebowała... 15 meczów.

Olaf Nowak (Zagłębie Sosnowiec)

Jego wejście na boisko odmieniło grę beniaminka. Walczył i starał się za dwóch, a jego drużyna z 0-1 zmieniła wynik na 2-1 i wciąż liczy się w walce o utrzymanie. Nowak zdobył decydującą bramkę, strzelając gola Wiśle Kraków, której jest wychowankiem.

Jakub Słowik (Śląsk Wrocław)

Bramkarz Śląska robił co mógł, żeby uratować zespół i obronił kilka strzałów w sytuacjach sam na sam. Najlepszy strzelec Ekstraklasy - Igor Angulo był do tego stopnia sfrustrowany kolejnymi udanymi interwencjami Słowika, że postanowił go sprowokować. Bramkarz zaliczył też świetne interwencje po strzałach Jesusa Jimeneza, Walerian Gwilii i Szymona Żurkowskiego.

Igor Angulo (Górnik Zabrze)

Część fanów Górnika z pewnością psioczyła na swoją gwiazdę, bo długo irytował seryjnie marnując "setki". Koniec końców strzelił dwa gole i dał Górnikowi bezcenne punkty. Otwiera klasyfikację najlepszych snajperów ligi z 20 bramkami na koncie.



Cieniasy:

Jorge Felix (Piast Gliwice)

"Przede wszystkim chciałbym bardzo przeprosić Alana Czerwińskiego a w drugiej kolejności moich kolegów z drużyny za to, że musieli grać w osłabieniu. Mam nadzieję, że Alan szybko wróci do zdrowia. W żadnym razie nie było to celowe zagranie z mojej stron"- taki wpis pojawił się na koncie Felixa po spotkaniu z Zagłębiem. Kopnięcie w twarz Czerwińskiego było równoznaczne z czerwoną kartką, ale Piast przetrzymał 70 minut gry w osłabieniu.

Filip Starzyński (Zagłębie Lubin)

Jego drużyna przez 70 minut grała w przewadze jednego zawodnika, ale nie stworzyła sobie praktycznie żadnej dogodnej sytuacji. Wszyscy ofensywni zawodnicy "Miedziowych" spisali się poniżej oczekiwań, a zwłaszcza Starzyński, od którego należało wymagać kreowanie akcji.

Jakub Serafin (Cracovia)

Dostał szansę od pierwszej minuty, gdyż trener Michał Probierz uważał, że musiał zmienić skład po spotkaniu w Warszawie, bo "kilku piłkarzy było wyczerpanych po meczu z Legią". Nie wykorzystał szansy, ale, czy mogło być inaczej? 22-letni pomocnik zagrał dopiero drugi mecz w tym roku, a ósmy w sezonie, licząc Puchar Polski i łącznie na boisku przebywał 381 minut.

Jakub Bursztyn (Pogoń Szczecin)

W rundzie finałowej dostał szansę w wyjściowym składzie, zastępując Łukasza Załuskę. W drugim meczu z kolei interweniował jednak niepewnie, nie uchronił zespołu od straty czterech goli.

Hubert Matynia (Pogoń Szczecin)

W ofensywie prezentował się nieźle, ale jakby zapomniał, że zadaniem defensora jest przede wszystkim obrona. Konrad Michalak nie miał problemów z mijaniem Matyni, co najpierw skończyło się słupkiem, ale potem bramką.

Zbigniew Dobrynin i Szymon Marciniak (sędziowie meczu Pogoń - Lechia)

Dobrynin był sędzią głównym, Marciniak odpowiadał za VAR w meczu Pogoni z Lechią. Obaj "przysnęli", gdy tuż przed decydującym golem Steven Vitoria faulował Sebastiana Kowalczyka i czwarta bramka Lechii została uznana niesłusznie. Kontrowersje wzbudziło też podyktowaniu rzutu karnego dla Lechii, biorąc pod uwagę, że w pierwszej połowie po podobnym zagraniu ręką przez Nalepę, Pogoń miała tylko rzut rożny.

Cafu (Legia Warszawa)

Wyraźnie spuścił z tonu w porównaniu do swojej formy z jesieni. W doliczonym czasie pierwszej połowy powinien strzelić gola, gdy znalazł się oko w oko z Buriciem, ale zamiast na strzał zdecydował się na podanie, które przeciął obrońca.

Elton Monteiro (Miedź Legnica)

Bezmyślnie sfaulował Zarandię w polu karnym, gdy ten był już przy linii końcowej boiska. Skrzydłowy Arki raczej nic już nie zrobiłby w tej sytuacji, a tak wywalczył "jedenastkę". Przy drugim gola dla Arki dał się ograć "na raz" Markowi Vejinoviciowi.

Felicio Brown Forbes (Korona Kielce)

Gdyby na początku meczu nie zmarnował doskonałej sytuacji, być może mecz w Płocku potoczyłby się dla Korony zupełnie inaczej. Napastnik w sytuacji sam na sam z bramkarzem trafił jednak prosto w Thomasa Daehne.

Igors Tarasovs (Śląsk Wrocław)

Dlaczego Łotysz gra w Ekstraklasie to jedna z największych zagadek naszej ligi. Tym razem rozpoczął mecz na ławce i Śląsk grał o niebo lepiej niż kilka dni wcześniej, ale gdy wszedł na boisko w 65. minucie, sprowokował rzut wolny, po którym zabrzanie zdobyli zwycięskiego gola. Najpierw nie potrafił przyjąć prostego podania, a po chwili niepotrzebnie faulował.



