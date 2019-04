Za nami pierwsze mecze rundy finałowej Ekstraklasy. Na dnie tabeli obyło się bez zmian, ale doszło za to do niej na pozycji lidera. Prowadzenie objęła Legia Warszawa - czy utrzyma je do końca sezonu? Zagłosuj, by wybrać Asa i Cieniasa 31. kolejki Ekstraklasy i weź udział w tradycyjnej zabawie Interii.

Asy:

Tom Hateley (Piast Gliwice)

Anglik był kluczową postacią Piasta w trakcie meczu z Lechią (2-0). Doskonale radził sobie z rywalami, dzięki czemu gliwiczanie mieli przewagę w środkowej strefie i kontrolowali mecz.



Waldemar Fornalik (trener Piasta Gliwice)

Kolejny raz trzeba docenić to, co z Piastem osiąga trener Fornalik. Na nominację do Asów zasłużył praktycznie każdy zawodnik gliwickiej drużyny, co jest sukcesem i zasługą przede wszystkim trenera.



Kto był Asem 31. kolejki Ekstraklasy?

głosów: 14

Zvonimir Kożulj (Pogoń Szczecin)

Potwierdził, że strzały z dystansu są jego groźną bronią. Po błędzie Bohara przymierzył zza pola karnego i bramkarz Zagłębia był bez szans.



Jesus Imaz (Jagiellonia Białystok)

W pierwszej połowie wywalczył i wykorzystał rzut karny, w drugiej - skutecznie powtórzył jedenastkę. Po słabszym początku w "Jadze" wyraźnie wraca do formy. Drugi mecz z rzędu kończy z dubletem przeciwko Lechowi.



Iuri Medeiros (Legia Warszawa)

Robił co w jego mocy, by Legia objęła fotel lidera. Oddał sporo strzałów, trafił w poprzeczkę, zdobył też bramkę, choć nieuznaną. Był bardzo aktywny, wyróżniał się na tle innych zawodników.



Petteri Forsell (Miedź Legnica)

Odpowiada za niemal 40 proc. dorobku bramkowego beniaminka. Zdobył aż 12 z 32 bramek Miedzi w tym sezonie, a przeciwko Zagłębiu ustrzelił dublet. Sosnowiczanie nie wiedzieli, że nie można mu zostawić nawet metra swobody w okolicach pola karnego?

Vamara Sanogo (Zagłębie Sosnowiec)

Gdyby defensywa Zagłębia wyglądała tak dobrze, jak ofensywa, to Sosnowiec nie zajmowałby ostatniego miejsca w tabeli. Sanogo dwukrotnie wyrównał stan meczu w Legnicy - najpierw strzałem głową, potem wytrzymał ciśnienie, wykorzystując rzut karny.

Sławomir Peszko (Wisła Kraków)

Właśnie takiej gry oczekiwano od niego pod Wawelem. W pierwszej połowie zanosiło się, że Peszko, strzelając dwa gole, prowadzi "Białą Gwiazdę" do pewnego zwycięstwa. Najpierw zachował zimną krew w sytuacji sam na sam, później popisał się ładnym uderzeniem z nieco dalszej odległości.

Oskar Zawada (Wisła Płock)

Pojawił się na boisku w 58. minucie i bardzo szybko odmienił losy meczu. W ciągu 13 minut dwukrotnie trafił do bramki rywala i z 1-2 zrobiło się 3-2 dla płocczan. Zdobyte punkty są bardzo ważne w kontekście walki o utrzymanie.

Elia Soriano (Korona Kielce)

Kolejny z piłkarzy, którzy w minionej kolejce ustrzelili dublet. Najpierw z dziecinną łatwością ośmieszył obrońców Śląska, a w drugiej połowie nie pomylił się z 11 metrów. Dzięki wygranej Korona jest praktycznie pewna utrzymania w lidze.

Kamil Zapolnik (Górnik Zabrze)

Rozegrał bodaj swój najlepszy mecz od czasu przejścia do Górnika. Był aktywny, strzelał z dystansu, dobrze dogrywał. Bramka po rzucie rożnym, która mocno przybliżyła Górnika do utrzymania, to wisienka na torcie.

Cieniasy:

Filip Mladenović (Lechia Gdańsk)

Nie wytrzymał ciśnienia w drugiej połowie, gdy Lechia przegrywała z Piastem. Lewy obrońca wdał się w kłótnie z Hateleyem, a potem wykonał gest, jakby chciał opluć przeciwnika.

Jarosław Kubicki (Lechia Gdańsk)

W ciągu zaledwie siedmiu minut zobaczył dwie żółte kartki i musiał opuścić boisko. Zawinił zwłaszcza przy drugiej sytuacji, kiedy popełnił błąd techniczny przy przyjęciu piłki, a potem próbował ratować sytuację wślizgiem, ale trafił w nogę Patryka Dziczka.

Kto był Cieniasem 31. kolejki Ekstraklasy?

głosów: 10

Hubert Matynia (Pogoń Szczecin)

Choć "Portowcy" wygrali, to Matynia nie zaliczy tego meczu do udanych. Miał spore problemy z Bartłomiejem Pawłowskim, po faulu na nim sędzia podyktował rzut karny dla "Miedziowych".

Zoran Arsenić (Jagiellonia Białystok)

Był zamieszany w utratę dwóch goli. Najpierw zupełnie stracił z radaru Joao Amarala, później - miał sporego pecha, bo odbita od niego piłka zmyliła Mariana Kelemena i wygrana wymsknęła się "Jadze" z rąk.



Michał Helik (Cracovia)

"Pasy" nie grały dobrego meczu przeciwko Legii, ale byli bliscy zgarnięcia punktu. W doliczonym czasie gry środkowy obrońca Cracovii sfaulował jednak w polu karnym Williama Remy'ego, a z jedenastu metrów nie pomylił się Carlitos i Cracovia została z niczym.



Kornel Osyra (Miedź Legnica)

To nie był jego dzień. Miał spore problemy z Żarko Udovicziciem oraz Vamarą Sanogo, który zdobył dwa gole. To właśnie za faul Osyry na Tomaszu Nawotce sędzia podyktował rzut karny.



Łukasz Burliga (Wisła Kraków)

Bezsensownym faulem przy stanie 1-2 osłabił swoją drużynę. Sędzia ukarał obrońcę czerwoną kartką i Wisła straciła prowadzenie, by przegrać ze swoją imienniczką z Płocka.

Kamil Dankowski i Igors Tarasovs (Śląsk Wrocław)

Za mecz z Koroną nominację na Cieniasa mógłby dostać każdy piłkarz Śląska poza Jakubem Słowikiem. Widmo spadku coraz głębiej zagląda wrocławianom w oczy, a oni nie sprawiają wrażenia, że rzeczywiście walczą o utrzymanie w lidze. W Kielcach zaczęli nieźle, ale wszystko posypało się jak domek z kart po utracie pierwszego gola. Padł w kuriozalnych okolicznościach, a niemoc Dankowskiego i Tarasovsa w tej sytuacji jest symbolem obecnej bezradności Śląska.



Nabil Aankour (Arka Gdynia)

Z 14 spotkań, jakie rozpoczął w wyjściowym składzie Arka wygrała... dwa. Tak żenujący bilans nie jest przypadkiem - Aankour w kolejnym meczu był praktycznie bezużyteczny. Gra ofensywna Arki nie istniała.

Maciej Jankowski (Arka Gdynia)

Pod nieobecność jakiegokolwiek napastnika w składzie, to właśnie od Jankowskiego trzeba wymagać strzelania goli. Ten w meczu z Górnikiem oddał tylko jeden (i to niegroźny) strzał.

Wojciech Górski, Mirosz

