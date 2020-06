Legia Warszawa zrobiła kolejny krok do mistrzostwa Polski, a Wiśle Kraków coraz poważniej w oczy zagląda widmo spadku. Nic nie jest jednak jeszcze przesądzone. Kto zasłużył na miano Asa, a kto Cieniasa 28. serii gier w Ekstraklasie? Zagłosuj i weź udział w zabawie Interii!

Asy:

Marek Kozioł (Korona Kielce)



Korona przegrała z Piastem, czemu trudno się dziwić, bo przez godzinę grała w osłabieniu. Kozioł w bramce zapewnił drużynie najmniejszy wymiar kary, m.in. broniąc w dobrym stylu uderzenie z bliska Patryka Tuszyńskiego.



Jorge Felix (Piast Gliwice)



Mistrz Polski w trudnych momentach zawsze może na niego liczyć. Tradycyjnie już był najaktywniejszym piłkarzem w ofensywie Piasta, a do tego zdobył zwycięską bramkę.



Martin Chudy (Górnik Zabrze)

Dwoił się i troił w bramce Górnika Zabrze. Długo wyrastał na bohatera spotkania, ale w końcówce musiał dwukrotnie skapitulować. Nie ponosi winy za utratę bramek.



Erik Jirka (Górnik Zabrze)



Wyręczył Igora Angulo w zdobywaniu bramek dla Górnika. Przeciwko Lechii "ukąsił" dwa razy, ale mimo tego zabrzanie tylko zremisowali.



Łukasz Zwoliński (Lechia Gdańsk)



Drugi raz z rzędu wszedł na boisko z ławki rezerwowych i wydatnie pomógł swojej drużynie. W meczu z Górnikiem uratował remis dwoma bramkami w ciągu ostatnich 10 minut.



Jakov Puljić (Jagiellonia Białystok)

Uderzeniem z rzutu wolnego w doliczonym czasie gry uratował remis Jagiellonii Białystok.



Filip Starzyński (Zagłębie Lubin)

Zdobył dwie bramki przeciwko Lechowi, obie z rzutów karnych. Wywalczył także pierwszą z jedenastek. Co ciekawe, Starzyński w ciągu całej kariery wykorzystał aż 33 z 34 rzutów karnych w Ekstraklasie!



Dani Ramirez (Lech Poznań)



Właśnie na takie występy Ramireza liczyli włodarze "Kolejorza", sprowadzając go do Poznania. Najpierw cudownie asystował do Christiana Gytkjaera, a później sam wyrównał wynik spotkania na 3-3.



Kamil Drygas (Pogoń Szczecin)

Wrócił po kontuzji w wielkim stylu. Zaliczył znakomite wejście, a jego gol przerwał złą passę Pogoni i dał jej wygraną nad Cracovią.



Jarosław Jach (Raków Częstochowa)

Uratował swojej drużynie cenny punkt. W obronie spisywał się bez zarzutu, a do tego tym razem zastąpił nieskutecznych napastników.



Arkadiusz Malarz (ŁKS)



Zaliczył kilka naprawdę wspaniałych parad po uderzeniach na swoją bramkę. 19 czerwca skończy 40 lat, ale wciąż imponuje formą.



Pavels Steinbors (Arka Gdynia)

Łotewski bramkarz po raz kolejny okazał się bohaterem Arki. Tym razem - w końcówce meczu, przy stanie 1-1, rewelacyjnie broniąc strzał Łabojki z przewrotki. To była kluczowa sytuacja dla losów meczu.



Tomasz Pekhart (Legia Warszawa)

Bywa niewidoczny, ale robi to, co najważniejsze - strzela gole. Przeciwko Wiśle zdobył dwie sztuki i ma już na koncie cztery bramki w zaledwie pięciu ligowych meczach.



Mateusz Cholewiak (Legia Warszawa)



Wszedł na boisko z ławki rezerwowych i dał pozytywny impuls drużynie Aleksandra Vukovicia. Naprawdę dobrze radzi sobie po transferze ze Ślaska Wrocław.