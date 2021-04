Legia Warszawa pokonała Pogoń Szczecin i powiększyła przewagę w tabeli. Podopieczni Czesława Michniewicza pewnie zmierzają po mistrzostwo Polski. W fatalnej formie są z kolei piłkarze Wisły Kraków. Prawie pół wyjściowego składu "Białej Gwiazdy" znalazło się wśród Cieniasów 23. kolejki PKO Ekstraklasy.

ASY:

Michał Chrapek (Piast Gliwice)

Piast pnie się w górę tabeli. Jest już na piątym meczu. Od pięciu spotkań jest też niepokonany.



Chrapek jest jednym z wyróżniających się piłkarzy Piasta. Tym razem zdobył zwycięską bramkę przeciwko Wiśle Płock.



Jakub Świerczok (Piast Gliwice)

Miał kilka sytuacji, ale żadnej nie wykorzystał. Bardzo aktywny. W ofensywie potrafi stworzyć coś z niczego. Tak było przy bramce Chrapka, któremu dobrze dogrywał.



Artur Boruc (Legia Warszawa)

W pierwszej połowie meczu z Pogonią, aż do ostatniej akcji, był bezrobotny. W drugiej miał więcej okazji do wykazania się. Gdyby nie jego interwencje w końcówce, szczecinianie mogliby myśleć o wywiezieniu z Warszawy remisu.



Josip Juranović (Legia Warszawa)

Prawa strona, to był najmocniejszy element w ofensywie Legii. Dobrze dośrodkowywał i miał asysty przy golach Filipa Mladenovicia i Tomasza Pekharta.



Tomasz Pekhart (Legia Warszawa)

Powiększył dorobek bramkowy. Dołożył dwa gole. Ma ich już 21. Wyścig o koronę króla strzelców jest rozstrzygnięty.



Pelle van Amersfoort (Cracovia)

Jego trafienia i asysty często dają punkty Cracovii. Tak było też w meczu z Lechem. Zdobył bramkę, która zdecydowała o pierwszym zwycięstwie Cracovii w 2021 roku.



Piotr Tworek (trener Warty Poznań)

Świetnie poukładał zespół beniaminka. Za mecz z Górnikiem można wyróżnić całą drużynę, ale trzeba też docenić szkoleniowca. Jego podopieczni grają bardzo konsekwentnie, a od czasu do czasu także efektownie.



Desley Ubbink (Podbeskidzie Bielsko-Biała)

Już po kwadransie meczu z Wisłą Kraków Podbeskidzie prowadziło. Znacznie przyczynił się do tego Ubbink. Ruszył ze środka boiska, dobiegł do pola karnego, a potem skutecznie wykończył akcję. Piłkarze Wisły rozłożyli przed nim "czerwony dywan".



David Niepsuj (Podbeskidzie Bielsko-Biała)

Tradycją stało się już, że były pilkarz Wisły Kraków, po odejściu z klubu, zdobywa bramkę przeciwko "Białej Gwieździe". Kilka razy sprawdziło się to w przypadku Alana Urygi i po sezonie piłkarz wróci do Krakowa.



Do stolicy Małopolski raczej ponownie nie wybiera się Niepsuj. Pilkarz dobrze zaaklimatyzował się w drużynie beniaminka. Zagrał dobry mecz i zdobył bramkę.



Michał Szromnik (Śląsk Wrocław)

Gra tylko w przypadku kontuzji Matusza Putnocky'ego. Tak było też w 23. kolejce.

Przed meczem z Jagiellonią wystąpił w tym sezonie tylko trzy razy. Nie było jednak widać braku gry. Spisał się bardzo dobrze i zaliczył kilka kluczowych interwencji, dzięki czemu Śląsk zdobył komplet punktów i Jacek Magiera mógł cieszyć się z udanego debiutu.



Erik Exposito (Śląsk Wrocław)

W defensywie Śląska ważną postacią był Szromnik, a w ofensywie Exposito. Szósty raz w sezonie trafił do siatki i zapewnił Śląskowi trzy punkty.



