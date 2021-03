Filip Starzyński i Patryk Szysz ciągną Zagłębie do kolejnych zwycięstw. To samo w Piaście robi Tiago Alves. Z kolei defensywa Lechii odpowiada za stratę punktów w meczu z Podbeskidziem Bielsko-Biała. To podopieczni Piotra Stokowca "królują" wśród Cieniasów.

ASY:

Milan Rundić (Podbeskidzie Bielsko-Biała)



Kluczowa postać w meczu z Lechią Gdańsk. Wykorzystał rzut karny. Później dobrze interweniował też pod swoją bramką, kiedy popisał się sztuczką techniczną i zażegnał niebezpieczeństwo.



Kamil Biliński (Podbeskidzie Bielsko-Biała)



Wykorzystał fakt, że obrońcy Lechii się rozbiegli i miał sporo miejsca przed polem karnym. Celnie uderzył i zdobył ósmą bramkę w sezonie, co czyni go najlepszym polskim strzelcem w tym sezonie PKO Ekstraklasy, do spółki z Jakubem Świerczokiem z Piasta Gliwice.



Filip Starzyński (Zagłębie Lubin)



Od kilku tygodni duet Starzyński-Szysz ciągnie Zagłębie. Tak było też w meczu z Jagiellonią Białystok. Obaj mieli udział przy wszystkich trzech bramkach. Starzyński sam dwa razy trafił do siatki, a dodatkowo asystował przy golu Szysza.



Patryk Szysz (Zagłębie Lubin)



Szysz też jest ostatnio w dobrej formie. W poprzedniej kolejce popisał się piękną przewrotką. Teraz nie strzelił aż tak efektownego gola, ale też miał duży wpływ na grę zespołu. Poza zdobyciem bramki, wywalczył rzut karny.



Patryk Lipski (Piast Gliwice)



Budzi się raz na pół roku. Pokazuje wtedy duże umiejętności. W meczu ze Stalą Mielec wybudził się z zimowego snu i znowu udowodnił, że ma świetnie ułożoną stopę. Popisał się pięknym strzałem z rzutu wolnego.



Tiago Alves (Piast Gliwice)



W dwóch ostatnich meczach zapewnił Piastowi sześć punktów. Tydzień temu, w ostatniej akcji meczu, zdobył zwycięską bramkę w meczu z Jagiellonią Białystok. Teraz, przeciwko Stali, powtórzył ten wyczyn, tylko znacznie wcześniej, bo w 71. minucie.



Dani Ramirez (Lech Poznań)



W końcu zagrał dobry mecz. Przeciwko Pogoni Szczecin przebiegł najwięcej kilometrów, wykonał najwięcej sprintów i miał 100 procent udanych dryblingów. Do tego dołożył groźne strzały z rzutów wolnych, po których Dante Stipica musiał się napocić.



Paweł Wszołek (Legia Warszawa)



Najaktywniejszy zawodnik Legii w meczu ze Śląskiem Wrocław. Swój występ ukoronował zwycięskim trafieniem.



Bartosz Kapustka (Legia Warszawa)



Znalazł się w szerokiej kadrze Paulo Sousy. Zasłużenie, bo ostatnio gra bardzo dobrze. Przeciwko Śląskowi wykonał kluczowe podanie do Wszołka, po którym ten drugi zdobył bramkę.



Makana Baku (Warta Poznań)



Pokazał się z bardzo dobrej strony. Jego dwie bramki zapewniły Warcie zwycięstwo z Wisłą Płock.



