19. kolejka PKO Ekstraklasy była jedną z najciekawszych. Oglądaliśmy pięknego gola Patryka Szysza oraz "polowanie" na nogi Luquinhasa. Obaj znaleźli się w Asach. Na przeciwnym biegunie ofiary tych zdarzeń - piłkarze Cracovii i Górnika Zabrze.

ASY:

Andrzej Niewulis (Raków Częstochowa)



Ze zmiennym skutkiem zastępuje kontuzjowanego Tomasza Petraszka. Tym razem zagrał dobrze i zdobył zwycięską bramkę w meczu z Podbeskidziem Bielsko-Biała.



Pedro Tiba (Lech Poznań)



W derbach Poznania Lech przez długi czas grał słabo. W końcówce jednak obudził się Tiba i miał główny udział w zwycięstwie "Kolejorza". Najpierw zaliczył asystę przy bramce Johannssona, a w ostatniej akcji meczu sam trafił do siatki.



Aron Johannsson (Lech Poznań)



Ma świetne wejście do drużyny. Udanie zastępuje kontuzjowanego Mikaela Ishaka. Trafiał w obu spotkaniach, w których zagrał. W 19. kolejce zdobył ważną bramkę przeciwko Warcie Poznań, która pobudziła Lecha do walki.



Duszan Kuciak (Lechia Gdańsk)



W meczu ze Stalą Mielec grał bardzo dobrze. Wielokrotnie ratował swój zespół. Rywale mieli sporo sytuacji, ale słowacki bramkarz świetnie ich zatrzymywał.



Łukasz Zwoliński (Lechia Gdańsk)



W większości meczów jest zmiennikiem. Gdy wchodzi na boisko, często daje drużynie ważne bramki. Tak było też w spotkaniu ze Stalą Mielec, która przeważała, ale nie miała snajpera, który mógłby trafić do siatki.



Bartosz Kapustka (Legia Warszawa)



Ostatnio złapał bardzo dobrą formę. Mówi się nawet o jego powołaniu do kadry. Przeciwko Górnikowi Zabrze też zagrał bardzo dobrze i strzelił gola.



Luquinhas (Legia Warszawa)



"Górnicy" urządzili sobie prawdziwe "polowanie" na jego nogi. Nie przeszkadzało mu to jednak udanie przeciwstawić się rywalom i dograć ostatnie podanie do Kacpra Kostorza przy zwycięskiej bramce.



Rafał Boguski (Wisła Kraków)



Wrócił z piłkarskiego niebytu. Wydawało się, że już nie zaistnieje w Wiśle. Kolejny raz pokazał jednak, że jest ważną postacią w drużynie. Jego dwa trafienia zapewniły zwycięstwo w meczu z Wisłą Płock.



Filip Starzyński (Zagłębie Lubin)



Do spółki z Szyszem rozpracował Cracovię. Zdobył dwie bramki. Później jeszcze zaliczył asystę. Bardzo dobry mecz.



Patryk Szysz (Zagłębie Lubin)



Poznaliśmy już bramkę sezonu. W 11. minucie spotkania z Cracovią popisał się świetną przewrotką i nie dał szans Karolowi Niemczyckiemu. Przy drugim golu dogrywał do Starzyńskiego.



Erik Exposito (Śląsk Wrocław)



Gra bardzo nierówno. Dobre występy przeplata z kompletnie bezbarwnymi. Tym razem pokazał błysk, zdobył dwie bramki i do spółki z Robertem Pichem jest najlepszym strzelcem Śląska. Obaj mają po pięć goli.



