As Sportu 2021. Zobacz 32 nominowanych do nagrody dla sportowca roku!

1 / 32

Maria Andrejczyk, rodowita suwałczanka, już pięć lat temu była bliska zdobycia olimpijskiego medalu, ale miała wielkiego pecha - do brązu zabrakło jej zaledwie dwóch centymetrów, bo o tyle właśnie lepsza okazała się próba Czeszki Barbory Szpotakovej. Andrejczyk do tegorocznych zawodów w Tokio podeszła więc z ogromnym głodem zwyciężania i poradziła sobie wręcz śpiewająco, sięgając na IO po srebrny krążek. I choć to bez wątpienia jej największy sukces w 2021 roku, to warto również pamiętać, że oszczepniczka na wiosnę zdobyła także Puchar Europy w rzutach na zawodach w chorwackim Splicie.