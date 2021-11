Rok 2021 obfitował w sukcesy polskich zawodników i zawodniczek w wielu dyscyplinach - często ich wyczyny były bardzo spektakularne. Teraz, gdy zbliżamy się do końca roku, przyszła pora, by wybrać najlepszego polskiego sportowca - i to właśnie jest celem plebiscytu As Sportu 2021! Szczegóły na temat akcji znajdziecie pod tym linkiem.

Jak dotychczas Czytelnicy Interii zdążyli już wybrać spośród 32 nominowanych postaci najlepszą szesnastkę i właśnie trwa rywalizacja w 1/8 finału. Ostatnie starcie w jego ramach - pomiędzy Dawidem Tomalą i Igą Świątek było wyjątkowo emocjonujące i zacięte, a rezultat był pod pewnymi względami... nieco zaskakujący.



As Sportu 2021. Dawid Tomala wyprzedził Igę Świątek o włos

Ostatecznie do 1/4 finału dostał się Dawid Tomala, złoty medalista igrzysk olimpijskich w Tokio. Różnica między nim a Igą Świątek była jednak minimalna - chodziarz uzyskał bowiem... 51 proc. wszystkich głosów i do samego zakończenia ankiety nie można było być pewnym wyniku rywalizacji.



Dlaczego ten rezultat jest tak zaskakujący? Otóż w pierwszym głosowaniu w ramach plebiscytu, w którym Czytelnicy wybierali najlepszą szesnastkę, Świątek wylądowała w klasyfikacji końcowej znacznie wyżej od Tomali. Tenisistka zajęła trzecie miejsce z wynikiem 6,97 proc. wszystkich oddanych głosów - uległa tylko Robertowi Lewandowskiemu i Anicie Włodarczyk.



Dawid Tomala był z kolei 14. (2,94 proc.). Jak jednak widać, w bezpośrednim starciu ze Świątek to właśnie on zyskał więcej przychylności wśród głosujących.



As Sportu 2021. Kto powinien przejść dalej - Piotr Żyła czy Bartosz Zmarzlik?

Przed Czytelnikami kolejny wybór - tym razem w naszej ankiecie mierzą się Piotr Żyła i Bartosz Zmarzlik. Zachecamy do oddania głosu!



As Sportu 2021. Kto zasłużył na awans do 1/4 finału? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! As Sportu 2021. Kto zasłużył na awans do 1/4 finału? Piotr Żyła 34% Bartosz Zmarzlik 66%

głosów: 1654

Zdjęcie As Sportu 2021 - głosowanie /INTERIA.PL



Zdjęcie Dawid Tomala / AFP

PaCze